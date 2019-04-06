2 Bedelli Asker Hayatını Kaybetti

Manisa'da Şehzadeler ilçesinde saat 06.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.



Akhisar'dan İzmir yönüne giden Enis Karadağ (29) yönetimindeki otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Karadağ, yanında bulunan Furkan Baykan, İbrahim Tüfekli ve Gamze Telcan (31) araçta sıkıştı.



Kazayı görenler sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Furkan Baykan ile İbrahim Tüfekli'nin öldüğü belirlendi. İtfiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Gamze Telcan ile Enis Karadağ ise ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralanının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



Kazada ölen Furkan Baykan ile yaralanan sürücü Enis Karadağ'ın, bedelli askerlikten faydalanarak vatani görevini yapmak için İstanbul'dan Manisa'ya geldiği öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri, kaza yerinde yapılan inceleme sonrası itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.