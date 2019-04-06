Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2 Bedelli Asker Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilin yol kenarında park halinde duran kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada ölen Furkan Baykan ile yaralanan sürücü Enis Karadağ'ın, bedelli askerlikten faydalanarak vatani görevini yapmak için İstanbul'dan Manisa'ya geldiği öğrenildi.

2 Bedelli Asker Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilin yol kenarında park halinde duran kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada ölen Furkan Baykan ile yaralanan sürücü Enis Karadağ'ın, bedelli askerlikten faydalanarak vatani görevini yapmak için İstanbul'dan Manisa'ya geldiği öğrenildi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 11:09
2 Bedelli Asker Hayatını Kaybetti

Manisa'da Şehzadeler ilçesinde saat 06.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 

Akhisar'dan İzmir yönüne giden Enis Karadağ (29) yönetimindeki otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Karadağ, yanında bulunan Furkan Baykan, İbrahim Tüfekli ve Gamze Telcan (31) araçta sıkıştı. 

Kazayı görenler sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Furkan Baykan ile İbrahim Tüfekli'nin öldüğü belirlendi. İtfiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Gamze Telcan ile Enis Karadağ ise ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralanının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. 

Kazada ölen Furkan Baykan ile yaralanan sürücü Enis Karadağ'ın, bedelli askerlikten faydalanarak vatani görevini yapmak için İstanbul'dan Manisa'ya geldiği öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri, kaza yerinde yapılan inceleme sonrası itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
bedelli asker hayatını kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigara Fiyatlarına Zam Geldi- 2019 Sigara Fiyatları Ne Kadar? Sigaraya Ne Kadar Zam Yapıldı?
Sigara Fiyatlarına Zam Geldi- 2019 Sigara Fiyatları Ne Kadar? Sigaraya Ne Kadar Zam Yapıldı?
Ehliyetlerde Yeni Dönem
Ehliyetlerde Yeni Dönem
Özgüven eksikliğini nasıl yenerim? Sizler için derledik!
Özgüven eksikliğini nasıl yenerim? Sizler için derledik!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim