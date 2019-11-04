Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99973
ALTIN
276.571
DOLAR
5.6846
STERLIN
7.3523
EURO
6.3462
Er ve Erbaşlar için 'sigortalı askerlik' Kanun Teklifi!
Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? İşte tediye ödeme tarihi
10 ay boyunca ödeniyor! 1015 TL - 2013 TL Aylık Veriliyor! İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?
Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
2019 EKPSS engelli memur kontenjanları açıklandı mı? EKPSS engelli memur ataması ne zaman?

18 yaşındaki kızı kaçırdı, canlı yayında ''nikahıma alacağım'' dedi !

Müge Anlı'nın programına çıkan bir anne, 18 yaşındaki kızının 60 yaşındaki akrabası tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Telefonla yayına bağlanan adam, genç kız ile evleneceğini söyleyince ortalık karıştı.

18 yaşındaki kızı kaçırdı, canlı yayında ''nikahıma alacağım'' dedi !

Müge Anlı'nın programına çıkan bir anne, 18 yaşındaki kızının 60 yaşındaki akrabası tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Telefonla yayına bağlanan adam, genç kız ile evleneceğini söyleyince ortalık karıştı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 14:28
18 yaşındaki kızı kaçırdı, canlı yayında ''nikahıma alacağım'' dedi !

Her gün yeni bir olayın araştırıldığı Müge Anlı'da şoke eden bir olay daha yaşandı. Sakarya'da kaybolan 18 yaşındaki Yaren Kara'nın 60 yaşındaki akrabası tarafından kaçırıldığı iddiası ekran başındaki izleyicileri ve konukların ağızlarını açık bıraktı. İddiaların odak noktasındaki yaşlı adam Yaren Kara ile birlikte olduklarını ve evleneceklerini söyledi.

KIZINI ARAMAK İÇİN GELDİ
ATV'nin en çok izlenen sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e kızını aramak için gelen Mine Hanım'ın anlattıkları programa damga vurdu. Mine Hanım, 18 yaşındaki kızı Yaren Kara'nın 60 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası akrabası Ahmet Akkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti.

KIZINA 12 YAŞINDAN BERİ MÜSTEHCEN MESAJLAR ATTIĞINI SÖYLEDİ
Kızıyla arasının çok iyi olmadığını ve yüzündeki doğum lekesinden dolayı kızının kendisinden utandığını söyleyen anne Mine Hanım, şüpheli Ahmet Akkaya'nın kızına 12 yaşından beri müstehcen mesajlar attığını ileri sürdü. Anlatılanlar karşısında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı, 18 yaşındaki Yaren'i kaçıran Ahmet Akkaya'ya "Ahmet bey, hemen arayın beni uğraştırmayın" diyerek gözdağı verdi.

"BEN ONUNLA HAYAT YAŞAMAYA RAZIYIM" DEDİ
Kısa bir süre sonra programa telefonla katılan Yaren Kara ise annesi ile ilgili çarpıcı şeyler söyledi. Genç kız "Babam öldükten sonra annem, annesinin yanına gitti. Ben yalnız kaldım. Annem benim adımı 15 yaşımdan beri Ahmet Akkaya ile çıkarmaya başladı. Dedemi öldürdü, ama ceza almadı. Suçu Ahmet Akkaya'ya atmaya çalıştı. Benim 18 yaşıma kadar Ahmet Akkaya ile ilişkim olmamıştı zaten. Ahmet Akkaya'yı seviyorum. Ben onunla hayat yaşamaya razıyım. Biz evleneceğiz." dedi.

HİÇBİR TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı, Yaren'e "Gel sana başka bir hayat kuralım" dedi. Ancak genç kız hiçbir teklife yanaşmadı.

"OLAN OLMUŞ"
Programa telefonla bağlanan Ahmet Akkaya ise "Olan olmuş, ben bu kızı nikahıma alacağım" sözleriyle Anlı ve stüdyodakileri çileden çıkardı.

KPSSCAFE.COM.TR

Anahtar Kelimeler:
yaşındaki kızı kaçırdı canlı yayında nikahıma alacağım dedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ne zaman açılacağı belli oldu
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ne zaman açılacağı belli oldu
Yolu kapatıp drift yapan sürücüye 7 bin 530 lira para cezası
Yolu kapatıp drift yapan sürücüye 7 bin 530 lira para cezası
Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma!
Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim