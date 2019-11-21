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17 bin sağlık personeli atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı tarih verdi!

Sağlık Bakanlığı'na bağlı 29 bin personel atamalarında ikinci etap için bekleyiş devam ediyor. Daha önce 12 bin atamanın yapıldığı Sağlık Bakanlığı personel alımları için 17 binlik atama daha gerçekleşecek. Müracaatlarını tamamlamaya hazırlananlar, atama takvimini merak ediyor. Peki, 17 bin sağlık personeli atamaları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

17 bin sağlık personeli atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı tarih verdi!

Sağlık Bakanlığı'na bağlı 29 bin personel atamalarında ikinci etap için bekleyiş devam ediyor. Daha önce 12 bin atamanın yapıldığı Sağlık Bakanlığı personel alımları için 17 binlik atama daha gerçekleşecek. Müracaatlarını tamamlamaya hazırlananlar, atama takvimini merak ediyor. Peki, 17 bin sağlık personeli atamaları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

21 Kasım 2019 Perşembe 10:27
17 bin sağlık personeli atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı tarih verdi!
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2019 yılı kapsamında ataması yapılacak olan 17 bin Sağlık Bakanlığı personel alımları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Atama tarihleri ile ilgili detayları paylaşan Bakan Koca'nın açıklamasının ardından, adayların bekleyişi arttı. İşte, Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı hakkında detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını söyledi.

Koca, TBMM'de gazetecilerin soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanlığındaki atamalarla ilgili Koca, "17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalar orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum." diye konuştu.

12 BİN PERSONEL ATAMASI YAPILDI

KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165'i lisans, 2 bin 592'si ön lisans, 2 bin 243'ü de ortaöğretim mezunları arasından alındı.

6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda atama yapıldı.

Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli sağlık personelinin 10 binini yataklı tedavi kurumlarında, binini temel sağlık hizmetlerinde, binini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirecek.

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