17 Bin Kişilik Sağlık Personeli Alım İlanı Bekleniyor!

Bilindiği üzere, 29 bin 689 kişilik personel alımı iki parça halinde yapılmaktadır. İlk alım süreci 7 ila 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tamamlandı.

Bakanlık, 27 Eylül'de, güvenlik soruşturmalarını tamamladığını belirti ve adayların il sağlık müdürlüklerine başvurmasını istedi.

Diğer taraftan, Bakan Fahrettin Hoca, 7 Temmuz'da şu açıklamayı:

"Özellikle altını çizerek söylemek istiyorum, 12 bin personelin alımı da bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. İkinci etabı ise, yani 29 bin 689 sağlık personeli alımını tamamlayacak olan 17 bin 689 personeli de muhtemelen Eylül-Ekim'de ÖSYM'nin takvimine göre planlamış olacağız. Personelin KPSS ile alımı konusundaki yöntem daha bir hakkaniyetli ve bu anlamda başarıyı endeksleyen bir yaklaşım tarzı olduğu için bunu devam ettirmek, en azından hakkaniyetli olma noktasında bu yöntemin daha doğru olduğunu düşünüyoruz."

31 Temmuz'da ise aşağıdaki açıklamayı yapmıştı:

"29 bin 989 personeli 2019 için alacağımızı ve bunu iki etapta yapmayı planladığımızı açıklamıştık. İlk alımda 12 bin kişi olarak ve bunlardan 6 bin 895'i hemşire olmak üzere Resmi Gazete'de ilan yayımlandı. 7 Ağustos'ta başlayacak, 21 Ağustos'a kadar bu müracaat yapılmış olacak. KPSS ile alım söz konusu. Daha önce alındığı şekliyle devam ediyor. Önümüzdeki 3-4 ay içinde tekrar KPSS ile alımlar yapılmış olacak"

Bakan Fahrettin Koca'nın ilk açıklamasında Eylül-Ekim olarak ifade ettiği dönemi, ikinci açıklamasında "önümüzdeki 3-4 ay içerisinde" şeklinde genişlettiği görülmektedir.

Sağlık personeli adaylar, Bakan Koca'nın bu açıklamalarına binaen, bugünlerde yeni sağlık personeli alım ilanını bekliyor.