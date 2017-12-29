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16 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edip Hamile Bırakmıştı! Mahkemedeki İfadesi Şok Etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ş.Ö'ye tecavüz edip hamile bıraktığı öne sürülen mahalle bakkalı , 6 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. 

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16 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edip Hamile Bırakmıştı! Mahkemedeki İfadesi Şok Etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ş.Ö'ye tecavüz edip hamile bıraktığı öne sürülen mahalle bakkalı , 6 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. 

29 Aralık 2017 Cuma 12:02
16 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edip Hamile Bırakmıştı! Mahkemedeki İfadesi Şok Etti

16 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edip Hamile Bırakmıştı! Mahkemedeki İfadesi Şok Etti 

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ş.Ö'ye tecavüz edip hamile bıraktığı öne sürülen mahalle bakkalı , 6 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. 

Evrenseki mahallesinde bakkal işleten Celal Ö, iddialara göre geçen haziran ayında ekmek almaya gelen lise öğrencisi Ş.Ö isimli kız çocuğuna tecavüz etti ve hamile bıraktı. Tutuklanan Celal Ö'nün yargılandığı davanın karar duruşması, Manavgat  1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. alanya Cezaevinde tutuklu Celal Ö, duruşmaya SEGBİS ile katıldı.  DNA testinde yüzde 99.9 baba çıkan C.Ö, duruşmada üzerine atılan tüm suçlamaları reddetti.  Celal Ö, "Sonuç neden öyle çıktı ben de bilmiyorum. Bir yanlışlık olmalı. Bu olayda en çok mağdur benim. Ş.Ö. ile ilişkiye girerek hata yaptım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum.Ş.Ö. olay gecesi evinden kaçarak benim yanıma geldi, rızasıyla ilişkiye girdik. Ama hamile kaldığı ayda ben ilişkiye girmedim" dedi.

Mahkeme heyeti tecavüzcü bakkalı 6 yıl 9 ay hapse mahkum etti.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 29.12.2017 12:13
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