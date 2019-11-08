16 binden fazla işletme bu yıl Kendi İşim Günü’ne katıldı

Dünyanın önde gelen uluslararası perakende şirketlerinden Metro, Türkiye dâhil faaliyet gösterdiği ülkelerde Kendi İşim Günü’nü 4. kez kutladı.

Her yıl Ekim ayının ikinci salı günü, dünyanın dört bir yanındaki işletmelerle birlikte Kendi İşim Günü’nü kutlayan Metro; Metro müşterisi olsun ya da olmasın, işini özveriyle yapan,tüm işletme sahiplerine destek oluyor. Bu kapsamda işletmelerini ücretsiz bir şekilde daha fazla kişiye tanıtmalarını ve daha fazla müşteri kazanmalarını sağlayan Metro, bu sayede sektörde büyük farkındalık yaratılmasını da sağlıyor.

Bu yıl Türkiye’de ilk kez “O Salı Bu Salı” sloganıyla yapılan iletişimlerle, Kendi İşim Günü’ne farklı sektörlerden birçok işletme sahibi katıldı. İşletme sahipleri, www.kendiisimgunu.com.tr internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde 8 Ekim’e özel kampanyalarını oluşturdu ve bu kampanyalar yayımlandığı anda sitedeki haritada da yerini aldı.

Kampanyaya katılan toplam işletme sayısı 16.203 olurken katılımcı sayısı geçen yıla kıyasla 2.795 arttı. En çok katılım gösteren sektör ise içerisinde kafe, lokanta, kuaför ve otel gibi işletmelerin olduğu hizmet sektörü oldu. Oluşturulan toplam kampanya sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 49’luk artışla 71.819 olurken İstanbul’dan 4.459, Bursa’dan 1.570, Ankara’dan 1.508, İzmir’den ise 1.057 işletme kampanyalar düzenledi.

Tamamen ücretsiz olan bu tanıtım sayesinde küçük işletmeler, daha fazla kişiye ulaşarak yeni müşteri kazanma fırsatı yakaladı. Birbirinden cazip fırsatlardan yararlanmak isteyen herkes, bu siteyi ziyaret ederek, harita özelliği sayesinde bulunduğu şehirdeki kampanyaları keşfetti ve 8 Ekim günü sunulan fırsatlardan sınırsız bir şekilde yararlandı.

Tüm bunların yanı sıra ziyaretçiler tarafından en beğenilen ve en çok ilgi çeken kampanyalar, www.kendiisimgunu.com.tr internet sitesinin dışında Youtube ve Instagram üzerinde de öne çıkarılarak daha fazla kişiye ulaştırıldı. Kampanyalar sosyal medyada 68 milyondan fazla görüntülenirken 290 bine yakın tıklama aldı.

Metro Türkiye Hakkında Metro Türkiye, dünyanın en önemli uluslararası perakende şirketlerinden METRO’nun satış şirketlerinden biridir. Metro Türkiye, profesyonellerin kendileri ve iş yerleri için ihtiyaç duydukları 40 bin çeşit ürünü, fiyat-kalite-performans ilişkisini gözeterek sunmaktadır. METRO, 35 ülkede 760’tan fazla mağazayla hizmet vermektedir. Dünya çapında 150 binden fazla çalışanı olan şirket, tüm dünyada 24 milyon profesyonel müşteriye hizmet vermektedir. METRO’nun lokomotif şirketi olarak kabul edilen Metro Türkiye, ülkemizde 1990’dan bu yana faaliyet göstermektedir. Uygun fiyatlı, taze ve kaliteli on binlerce ürün, 21 şehirde 37 Metro Türkiye mağazasında satışa sunulmaktadır. Tüm Metro mağazalarında “Tarladan Çatala” gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını esas alan bir standart olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartları yüzde 100 uygulanmaktadır.

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