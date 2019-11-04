Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 13°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100088
ALTIN
277.771
DOLAR
5.7223
STERLIN
7.3914
EURO
6.3831
Kamuya sınavsız 700'den fazla personel alınacak
Er ve Erbaşlar için 'sigortalı askerlik' Kanun Teklifi!
Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? İşte tediye ödeme tarihi
10 ay boyunca ödeniyor! 1015 TL - 2013 TL Aylık Veriliyor! İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?
Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

'150 bin çoban açığını Afganlar kapatacak'

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye'nin çoban açığını kapatmak için 'Afgan çoban' formülü üzerinde çalıştıkları öne sürüldü. TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, "150 bin çoban açığımız var. Bunun için Afgan çoban ithal etmek istiyoruz" dedi.

'150 bin çoban açığını Afganlar kapatacak'

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye'nin çoban açığını kapatmak için 'Afgan çoban' formülü üzerinde çalıştıkları öne sürüldü. TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, "150 bin çoban açığımız var. Bunun için Afgan çoban ithal etmek istiyoruz" dedi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:55
'150 bin çoban açığını Afganlar kapatacak'

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin çoban açığını kapatmak için Afgan çoban formülü üzerinde çalışıyor.

İki bakanlık Afganlara çobanlık konusunda çalışma izni verilmesi hususunda mevzuat çalışması yaparken Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 150 bin çobana ihtiyaç duyulduğunu ve asgari 5 bin liraya çalışacak çoban bulamadıklarını söyledi.

Çelik, "Türkiye'de çoban sorunu çözülmeden, küçükbaş hayvan sektörünün sorunları çözülemez. İnsanlar hayvancılık yapmak istiyor ama çoban konusunda dertli. Meralarımız, coğrafyamız ve iklim şartlarımız yeterli olmasına karşın çoban bulamadığımız için hayvancılık yapamıyoruz. Hali hazırda 150 bin çoban açığımız var. Bunun için Afgan çoban ithal etmek istiyoruz" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanlığıİçişleri BakanlığıAfganTürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)çobanTürkiyeAfganistanNihat Çelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PTT Personel Alımı 2019 İlanı Bir Süre Daha Gecikecek! İlan Tarihine Dair Açıklama!
PTT Personel Alımı 2019 İlanı Bir Süre Daha Gecikecek! İlan Tarihine Dair Açıklama!
Villada fuhuşun şifresi: Yeni kumaşlarımız gelmiştir
Villada fuhuşun şifresi: Yeni kumaşlarımız gelmiştir
Lise Mezunu Nasıl PÖH Olunur? İşte PÖH Olma Yolları
Lise Mezunu Nasıl PÖH Olunur? İşte PÖH Olma Yolları

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim