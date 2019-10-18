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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu. ​Şahsın polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek intihardan vazgeçirildiği bildirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu. ​Şahsın polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek intihardan vazgeçirildiği bildirildi.

18 Ekim 2019 Cuma 06:41
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

​İntihar girişiminde bulunan kişinin polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirildiği bildirildi.

Son Güncelleme: 18.10.2019 15:20
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temmuz şehitler köprüsü nde intihar girişimi
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