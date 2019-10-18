15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İntihar girişiminde bulunan kişinin polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirildiği bildirildi.
15 Temmuz şehitler köprüsü pic.twitter.com/vAuUOihFFZ— Mehmet Harun (@mharunoguz) October 17, 2019
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik çift taraflı durdu https://t.co/aSFLl9fXZG pic.twitter.com/HAghJDeO2Z— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 18, 2019
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu https://t.co/f4XO42o6F3 pic.twitter.com/MRSLNwb5S3— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 18, 2019
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 18, 2019
- Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi
- Emniyet güçleri şahsı kontrol altına almaya çalışıyorhttps://t.co/f4XO42o6F3 pic.twitter.com/orOX0Ixnyn
İntihar girişiminde bulunan kişinin polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirildiği bildirildi https://t.co/f4XO42o6F3 pic.twitter.com/xE6QoKguMp— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 18, 2019