15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

​İntihar girişiminde bulunan kişinin polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirildiği bildirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu https://t.co/f4XO42o6F3 pic.twitter.com/MRSLNwb5S3

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı:

- Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi

- Emniyet güçleri şahsı kontrol altına almaya çalışıyorhttps://t.co/f4XO42o6F3 pic.twitter.com/orOX0Ixnyn