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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobil takla attı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında önünde seyir halindeki araca çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, köprünün Avrupa Yakası İstikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobil takla attı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında önünde seyir halindeki araca çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, köprünün Avrupa Yakası İstikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:25
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobil takla attı!

Kaza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre Avrupa Yakası İstikametinde ilerleyen 34 AEZ 083 plakalı otomobili kullanan Burcu A. henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Suna Zihni'nin kullandığı 61 BU 303 plakalı araca çarparak takla attı.

Kazada Burcu A. yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaralı Burcu A. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, takla atan araç çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

'KÜT DİYE BİR SES DUYDUM'

Kazaya karışan sürücü Suna Zihni, “Ben en sol şeritten gidiyordum. Küt diye bir ses duydum. Baktığımda bana çarpan aracın takla attığını gördüm" dedi.

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