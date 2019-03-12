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15 bin seçmenin sandığı taşındı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Diyarbakır Valiliği’nin güvenlik gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine, 15 bin 885 seçmenin sandığını taşıdı, 14 sandığı da birleştirdi.

15 bin seçmenin sandığı taşındı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Diyarbakır Valiliği’nin güvenlik gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine, 15 bin 885 seçmenin sandığını taşıdı, 14 sandığı da birleştirdi.

12 Mart 2019 Salı 07:40
15 bin seçmenin sandığı taşındı

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre YSK, Diyarbakır'ın 7 ilçesinde sandıkların birleştirilmesi ve taşınmasına dönük karar aldı.

Karara göre, Kulp ilçesinde 7 bin 578 seçmenin bağlı olduğu 35 sandık, Dicle'de bin 48 seçmenin bağlı olduğu 7 sandık, Hani'de 231 seçmenin bağlı olduğu 1 sandık, Hazro'da bin 953 seçmenin bağlı olduğu 10 sandık, Lice'de bin 145 seçmenin bağlı olduğu 5 sandık, Silvan'da bin 308 seçmenin bağlı olduğu 7 sandık ve Bismil'de 224 seçmenin bağlı olduğu 5 sandığın taşınmasına karar verildi.

YSK ayrıca, Lice ilçesinde 2 bin 398 seçmenin bağlı olduğu 14 sandığın da birleştirilmesine karar verdi. YSK, önceki seçimlerde de bölgedeki 19 kent ve onlarca ilçede, 144 bin seçmenin bağlı bulunduğu sandıkların güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar vermişti.

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