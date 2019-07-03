15 Bin Polis Alınacak! İşte Kadın Erkek Kadro Dağılımı!

Polis olmak isteyen yüzbinlerce kişi polis alımları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. 15 bin polis alımı ile ilgili merak edilenleri haberimizde okurlarımız için derledik. 15 Bin polis alımı başvuru şartları ve kadın-erkek kadro dağılımına ilişkin detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

PMYO 2500 POLİS ALIMI YAPILACAK!

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 'ye girenler arasından 250 kadın , 2250 erkek olmak üzere toplam 2500 polis alımı yapılacak. Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) polis alımında başvuru şartları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak. (Başka uyruklardan T.C Vatandaşlığına geçmiş olanlar hariç)

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en 260 ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak koşuluyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

Erkekler için En az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olmalı. Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

Siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

PMYO polis alımı için başvurular , 18 Temmuz 2019 tarihinin hemen ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklanınca alınmaya başlanacak.

POMEM 10 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK!

Polis Meslek Eğitim Merkezleri bünyesine 25. dönem POMEM çerçevesinde 10 bin yeni polis alımı yapılacak. En az ön lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği polis alımında 7 bin 200 lisans mezunu erkek, 800 lisans mezunu kadın, önlisans mezunu 1800 erkek ve ön lisans mezunu 200 kadın polis alımı yapılacak.

POMEM polis alımında başvuru şartları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60 önlisans mezunları için KPSS önlisans puanı P93 puan türünden 70 taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Süleyman Soylu , yaptığı açıklamada ön lisans KPSS 'nin 65 puana düşürülmesi için çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.)

lisans puanı P3 puan türünden 60 önlisans mezunları için KPSS önlisans puanı P93 puan türünden 70 taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Süleyman Soylu , yaptığı açıklamada ön lisans KPSS 'nin 65 puana düşürülmesi için çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

3 BİN KADIN POLİS ALIMI İÇİN MÜLAKAT ÇAĞRISI YAPILACAK

24. dönem POMEM'de 3 bin kadın polis alımı için başvurular geçtiğimiz aylar içerisinde alınmıştı. Başvuruları geçerli olan adaylar spor mülakatlarına girdi. Spor sonrası adaylar sözlü mülakat çağrısının yapılmasını bekliyor.3 Bin kadın polis alımı ile ile sözlü mülakat duyurusunun önümüzdeki günlerde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA