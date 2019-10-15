14 İlkokulda 5 bin Öğrenciye El Yıkama Alışkanlığı Kazandırılacak

Zeytinburnu Belediyesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi işbirliğiyle hayata geçirilen “Sağlık Elde Başlar Projesi” 3. yılında da çocuklara el ve tırnak temizliği, doğru el yıkama alışkanlığı kazandırılması konusunda eğitimlerine devam ediyor. “Dünya El Yıkama Günü” kapsamında düzenlenen projede, 5 binden fazla kişiye ulaşması hedefleniyor. Zeytinburnu Şehit Ömer Can Katar İlkokulu’nda düzenlenen eğitime, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Özgür Gözer ve Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Süda Tekin katıldı. 2019-2020 Eğitim -Öğretim yılının ilk döneminde uygulanmaya başlanan projeyle, bu yıl 14 okulda 5 binden fazla çocuğa ulaşılması amaçlanıyor.

BAŞKAN ARISOY: “ÇOCUKLARIMIZ DOĞRU EL YIKAMA TEKNİKLERİNİ ÖĞRENİYORLAR”

Çocukların el yıkama alışkanlığı edinmesinin onları birçok hastalıktan koruyacağını dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “El yıkamak aynı zamanda bir alışkanlıktır. Bilim insanlarının ifade ettiği üzere hastalıkların en az yarısı elimizdeki mikroplardan bulaşıyor. Konusunda uzman doktorlarımız doğru şekilde el yıkamayla bu bulaşmanın önüne rahatlıkla geçilebileceğini ifade ediyor. Alışkanlık dediğimiz şey küçük yaşlarda başlar. Biz de ‘Dünya El Yıkama Günü’ sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi işbirliğiyle Zeytinburnu’muzdaki tüm ilkokullarda öğrencilere el yıkama seti hediye ediyoruz. Aynı zamanda Koç Üniversitesi Hastanesi’nden gelen uzman doktorlarımız da çocuklarımıza ellerini nasıl yıkamaları gerektiğini anlatıyorlar ve sınıfta birlikte uygulamasını yapıyorlar. Bu proje sayesinde çocuklarımız doğru el yıkama tekniklerini öğrenerek kendilerine ya da arkadaşlarına mikrop bulaştırma ihtimalini en düşük seviyeye düşürüyor.” dedi.

DOÇ. DR. SÜDA TEKİN: “BULAŞICI HASTALIKLARI ÖNLEMENİN EN TEMEL YOLU EL YIKAMAKTAN GEÇİYOR”

Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Süda Tekin, “Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en kolay ve etkili yolu el yıkamadan geçer. Üstelik uygun teknikle yıkanmayan ellerde bakteriler yaşamaya devam etmekte ve hastalığa neden olabilmektedir. Özellikle tuvalet sonrası, yemekten önce ve günlük aktivitelerden sonra sadece ellerin yıkanmasıyla bile enfeksiyon hastalıkları yüzde 60’tan fazla önlenebilmektedir. Alışkanlık küçük yaşlarda başlar. Küçük yaşlardan başlayarak el temizliği konusunda eğitim verilmesi ve bilinçlendirilmesi önem taşıyor. Bu bilinçlendirme kapsamında Zeytinburnu Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Sağlık Elde Başlar Projesi’nin üçüncü yılında Zeytinburnu bölgesinde 14 ilköğretim okulunda 5 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

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