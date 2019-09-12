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13 Eylül tarihinde evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı

13 Eylül tarihinde evde bakım parası yatan iller hangileri? Şu sıralar evde bakım maaşları yatan iller listesi merak konusu oldu. Bu kapsamda 13 Eylül'de evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu bakım parası alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte 13 Eylül evde bakım maaşı yatan iller..

13 Eylül tarihinde evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı

13 Eylül tarihinde evde bakım parası yatan iller hangileri? Şu sıralar evde bakım maaşları yatan iller listesi merak konusu oldu. Bu kapsamda 13 Eylül'de evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu bakım parası alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte 13 Eylül evde bakım maaşı yatan iller..

12 Eylül 2019 Perşembe 23:36
13 Eylül tarihinde evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler aralığında hesaplara yatırılıyor. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bakım aylığı alan vatandaşların gündeminde maaşların yatırıldığı iller yer alıyor. Peki, 13 Eylül tarihinde evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar bakım aylıklarının Adıyaman, Çanakkale, Sakarya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Giresun, Karabük Kırıkkale, Hatay, Antalya, Tokat, Çanakkale ve Edirne'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

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