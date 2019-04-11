13 Bin Polis Alınacak! Bakan Açıkladı! İşte Detaylar!

Bir radyo programına katılan Soylu, Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yılını kutladı. Polislerin her daim özveriyle çalıştığını söyleyen Soylu özellikle 15 Temmuz ve sonraki süreçte polislerin çok yoğun bir mesaiye maruz kaldığını, FETÖ nedeniyle atılanların yerine çok daha fazla çalışmak zorunda kalan polislerin gıkının çıkmadığını söyledi.

Önemli başarılar!

Terör örgütleriyle mücadelede önemli başarılar sağlandığını aktaran İçişleri Bakanı Soylu Emniyet teşkilatının teröre ağır darbeler vurmaya devam ettiğini, özellikle FETÖ ve PKK ile mücadelede başarının zirvesinde olduklarını vurguladı.

Polislerin çalışma saatleri düzelecek!

15 Temmuz sonrası polislerin çalışma sistemlerinin çok ciddi şekilde değiştiğini söyleyen Soylu: “15 Temmuz darbe girişimi sonrası polislerimiz 12-12 çalışıyorlardı. Yani 12 saat çalışıp 12 saat dinleniyorlardı. Bu oldukça zor ve konsantrasyonu kaybettiren bir çalışma şekli. Ancak teşkilat özveriyle gıkını çıkarmadı. Şimdi öncelikle 12 saat çalışıp 24 saat dinlenme hedefimiz. Sonrasında ise 8 saat çalışıp 24 saat dinlenecekler.” Dedi.

13 bin polis alınacak!

24. ve 25. Dönem POMEM’lerle 13 bin polis alınacağını açıklayan Soylu yeni alınan polislerle birlikte çalışma şartlarının ve iş yükünün polisler açısından daha makul seviyelere geleceğini söyledi.

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