Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

13 Bin Polis Alınacak! Bakan Açıkladı! İşte Detaylar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair açıklamalar yaptı. 13 bin polis alınacağını söyleyen Soylu polislerin çalışma şartlarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu! İşte detaylar!

13 Bin Polis Alınacak! Bakan Açıkladı! İşte Detaylar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair açıklamalar yaptı. 13 bin polis alınacağını söyleyen Soylu polislerin çalışma şartlarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu! İşte detaylar!

11 Nisan 2019 Perşembe 13:34
13 Bin Polis Alınacak! Bakan Açıkladı! İşte Detaylar!

Bir radyo programına katılan Soylu, Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yılını kutladı. Polislerin her daim özveriyle çalıştığını söyleyen Soylu özellikle 15 Temmuz ve sonraki süreçte polislerin çok yoğun bir mesaiye maruz kaldığını, FETÖ nedeniyle atılanların yerine çok daha fazla çalışmak zorunda kalan polislerin gıkının çıkmadığını söyledi.

Önemli başarılar!

Terör örgütleriyle mücadelede önemli başarılar sağlandığını aktaran İçişleri Bakanı Soylu Emniyet teşkilatının teröre ağır darbeler vurmaya devam ettiğini, özellikle FETÖ ve PKK ile mücadelede başarının zirvesinde olduklarını vurguladı.

Polislerin çalışma saatleri düzelecek!

15 Temmuz sonrası polislerin çalışma sistemlerinin çok ciddi şekilde değiştiğini söyleyen Soylu: “15 Temmuz darbe girişimi sonrası polislerimiz 12-12 çalışıyorlardı. Yani 12 saat çalışıp 12 saat dinleniyorlardı. Bu oldukça zor ve konsantrasyonu kaybettiren bir çalışma şekli. Ancak teşkilat özveriyle gıkını çıkarmadı. Şimdi öncelikle 12 saat çalışıp 24 saat dinlenme hedefimiz. Sonrasında ise 8 saat çalışıp 24 saat dinlenecekler.” Dedi.

13 bin polis alınacak!

24. ve 25. Dönem POMEM’lerle 13 bin polis alınacağını açıklayan Soylu yeni alınan polislerle birlikte çalışma şartlarının ve iş yükünün polisler açısından daha makul seviyelere geleceğini söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
bin polis alınacak bakan açıkladı işte detaylar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğü 7 Şehirde Alım Yapıyor! İşte Detaylar!
Emniyet Genel Müdürlüğü 7 Şehirde Alım Yapıyor! İşte Detaylar!
Milyonlarca vatandaşa bir müjde daha! 1000 TL’yi bulacak!
Milyonlarca vatandaşa bir müjde daha! 1000 TL’yi bulacak!
Vatandaşa İyi Haber! 15 Nisan’a Kadar Ücretsiz!
Vatandaşa İyi Haber! 15 Nisan’a Kadar Ücretsiz!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim