12 yaşındaki iklim aktivisti Samra: Dünya bu hızla ısınmaya devam ederse geri dönüşü olmayan bir döngüye girecek

İklim sorununu denizcilik sektörü açısından ele almayı hedefleyen ‘İklim Değişikliği Kurultayı’nda konuşma yapan 12 yaşındaki iklim aktivisti Samra Samer “Gezegenimizdeki canlı çeşitliliği artık risk altında değil, yok oluyor. Nesli tükenen hayvan haberleri artık normalleşmeye başladı. Ormanlar yok ediliyor. Denizler plastik çöplüğüne dönüyor. Balinaların karnından tonlarca plastik çıkıyor” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın desteği ile Deniz Kültürü Derneği ve Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen kurultayda söz alan Samer şöyle konuştu:

"Dünyanın gerçek bir iklim krizi altında olduğuna işaret ederek “Gezegenimiz hızla ısınıyor. Ben bir buçuk yaşındayken havale geçirdim. Dünyamızın da bir havale sınırı var. 1.5 derece daha ısınırsa geri dönüşü mümkün olmayan bir döngünün içine gireceğiz. İnsanlık küresel bir yok oluş yaşayacak. Bu bir felaket senaryosu değil, bilimsel bir gerçektir."

‘Dünya şu anda hasta, hastalığının adı ise iklim krizi’

Dünyanın ısınmasıyla beraber buzulların eridiğinin altını çizen Samer “Dünya, içindeki ormanları, denizleri ve tüm canlılarıyla yaşayan bir organizma. Vücudumuzun bir yeri hastalandığında tedavi edilmezse, hastalık tüm bedenimize yayılır. Dünya şu anda hasta. Hastalığın adı da iklim krizi. İklim krizini biz yarattık, biz düzelteceğiz. Ablam ve ailesi Danimarka’da yaşıyor. Bu hızla devam ederse Danimarka sular altında kalabilir. Benim için Danimarka bir ülke adı değil, ailemin yaşadığı yer. Siz de böyle düşünün, sevdiğiniz insanları kurtarmak size bağlı” diye devam etti.

‘Mercan resifleri dünyanın nefes almasını sağlayan organlardan biri, giderek yok oluyorlar’

Samer, mercan resiflerinin giderek azaldığını söyleyerek “Mercanlar benim bugüne kadar gördüğüm en muhteşem canlılardan biri. Şu anda teker teker yok oluyorlar. Fosil yakıt kullanımı sera gazı etkisine sebep oluyor. Mercan resifleri, ormanlar ve denizler gibi dünyamızın nefes almasını ve temizlenmesini sağlayan organlardır. Onlar olmazsa biz de olmayız” dedi ve ekledi:

"Paris İklim Anlaşması’nın imzalanıp, onaylanmasını ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. İklim krizinin okullarda zorunlu ders olmasını istiyoruz. ‘İklim değişikliği’ değil, ‘iklim krizi’ denmesini istiyoruz. Çünkü siz bir gün kalp krizi geçirseydiniz ve biz ona ‘kalp değişikliği’ deseydik garip olurdu. Tamamen barışçıl iklim grevlerimiz devam edecek."

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