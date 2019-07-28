Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102837
ALTIN
258.652
DOLAR
5.6353
STERLIN
6.9637
EURO
6.2683
Ali Babacan'a ''Huzur Partisi'' çağrısı! İsim haklarını aldı...
Bakanlık Uyardı! Bunları Sakın Almayın...
Film Gibi Olay! Birbirine Dikilmiş Cesetler bulundu!
Yargıtay'dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Karar!
Öğrenciler dikkat! Yarın sona erecek...

12 yaşındaki çocuk sokakta oyun oynarken vuruldu!

Silahlı kavga eden iki grubun arasında kalan çocuğun eve ulaşmaya çalışırken yaralandığı bildirildi

12 yaşındaki çocuk sokakta oyun oynarken vuruldu!

Silahlı kavga eden iki grubun arasında kalan çocuğun eve ulaşmaya çalışırken yaralandığı bildirildi

28 Temmuz 2019 Pazar 22:59
12 yaşındaki çocuk sokakta oyun oynarken vuruldu!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, sokak ortasında oyun oynayan bir çocuk vurularak yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 93. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan çatışmada sokakta oyun oynayan 12 yaşındaki Yusuf Can Baran, silah sesini duyunca eve kaçmak isterken yaralandı. Yaralı halde yere yığılan Baran çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Selahaddin Eyyubi Devlet hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kavgada ateşlenen silahların kurşunları çevredeki işletmelerde maddi hasar oluştururken olayla ilgili güvenlik güçleri sokakta inceleme sürdürürken, kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yaşındaki çocuk sokakta oyun oynarken vuruldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FSM bir ay aradan sonra trafiğe açıldı
FSM bir ay aradan sonra trafiğe açıldı
Nüfus müdürlüğünde FETÖ skandalı! Çete çökertildi
Nüfus müdürlüğünde FETÖ skandalı! Çete çökertildi
Düzce'deki selde kaybolan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Düzce'deki selde kaybolan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim