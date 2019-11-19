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12 yaşındaki çocuk, annesi ile tartışan üvey babasını bıçakladı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, annesi ile tartışan üvey babasını bıçakladı.

12 yaşındaki çocuk, annesi ile tartışan üvey babasını bıçakladı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, annesi ile tartışan üvey babasını bıçakladı.

19 Kasım 2019 Salı 06:46
12 yaşındaki çocuk, annesi ile tartışan üvey babasını bıçakladı!

Olay, saat 16.30 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Z.A., eşi S.A. ile iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada S.A., eşi Z.A.'yı döverek, bıçaklamakla tehdit etti. Annesini korumak isteyen B.U. adlı erkek çocuğu da mutfaktan aldığı bıçağı üvey babası S.A.'nın sol bacağına sapladı. İhbar üzerine üzerine eve gelen sağlık ekipleri, S.A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. B.U. ise İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. B.U., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan hastanede tedavi gören S.A.'nın, polise verdiği ifadede, B.U.'nun yanlışlıkla kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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