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12 ve 2.5 yaşlarındaki çocuklarına içki içirip videosunu çekti: Eski eşi suç duyurusunda bulundu

Bursa'da, boşandığı eski eşinin 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2.5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine eski eşi ve kocası polis tarafından Uşak’ta gözaltına alındı. Çocuklar ise devlet tarafından koruma altına alındı.

12 ve 2.5 yaşlarındaki çocuklarına içki içirip videosunu çekti: Eski eşi suç duyurusunda bulundu

Bursa'da, boşandığı eski eşinin 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2.5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine eski eşi ve kocası polis tarafından Uşak’ta gözaltına alındı. Çocuklar ise devlet tarafından koruma altına alındı.

05 Eylül 2019 Perşembe 06:58
12 ve 2.5 yaşlarındaki çocuklarına içki içirip videosunu çekti: Eski eşi suç duyurusunda bulundu

Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.'ye verildi. Y.Ç. 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi.

Y.Ç. ile A.Ç.'nin bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Serkan D., şimdi 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti.

Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.'den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca, bu sefer A.Ç., ve Y.Ç.'nin 2.5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta alarak eski eşi ve kocası hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcılık talimatı ile anne Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., polis tarafından oturdukları evde gözaltına alındı. Çocukların ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alınacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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