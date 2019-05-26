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12 Bin Sağlık Personeli Alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama bekleyen sağlık personeline verdiği istihdam müjdesi üzerine yazılı bir açıklamada bulundu. Koca, toplamda 12 bin sağlık personeli alımı gerçekleştireceklerini açıkladı.

12 Bin Sağlık Personeli Alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama bekleyen sağlık personeline verdiği istihdam müjdesi üzerine yazılı bir açıklamada bulundu. Koca, toplamda 12 bin sağlık personeli alımı gerçekleştireceklerini açıkladı.

26 Mayıs 2019 Pazar 15:33
12 Bin Sağlık Personeli Alınacak

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık” diyerek atama bekleyen sağlık personeline müjde verdiğini hatırlatarak, “Tüm sağlık çalışanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum” ifadelerini kullandı. Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izninin uygun görüldüğünü belirten Koca, şunları söyledi, “İlk etapta 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek.” Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ( yhgm.saglik.gov.tr ) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

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bin sağlık personeli alınacak
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