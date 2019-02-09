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11 Soruda 31 Mart Seçimleri

Yerel seçime 12 siyasi parti katılacak, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Büyükşehirde yaşayan seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

11 Soruda 31 Mart Seçimleri

Yerel seçime 12 siyasi parti katılacak, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Büyükşehirde yaşayan seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

09 Şubat 2019 Cumartesi 23:01
11 Soruda 31 Mart Seçimleri

Yerel seçime 12 siyasi parti katılacak, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehirde yaşayan seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

11 soruda yerel seÃ§im

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
soruda mart seçimleri
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Ahmed 9 dakika önce

Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için Allah size milyon berekat versin bol kazançlarının olsun

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