11 milyon fidan toprakla buluşuyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye genelinde gerçekleştirilecek "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Endonezya'ya ait olan "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için 11 milyon fidan dikiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da fidan dikme etkinliklerine ilk fidanı dikerek start verdi.

TÜRKİYE'DEN REKOR DENEMESİ

Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor. Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 1 saatte 301 bin 111 adet fidan dikilerek kırılıp, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

İLK FİDANI ERDOĞAN DİKTİ

Etkinlik için başlangıcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde başlattı.

Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

''11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır. Bu fidanların hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

''GUINNES REKORLAR KİTABI YETKİLİLERİ TAKİP EDECEK''

Geleceğe nefes seferberliğimiz hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum'dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. Bundan sonra her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım'ı saatler de 11.11'i gösterdiğinden fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır.

''BUNLARIN DERDİ TÜRKİYE'Yİ ÇIRA GİBİ YAKMAKTI''

Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı. Haftalarca sokakları ateşe vermişlerdi. Biz burada ağaçlandırma yapıyoruz nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok. Dikili ağaçları yok. Bunların derdi ağaç dikmek değil Türkiye'yi çıra gibi yakmaktı. Bodrum'da Marmaris'te ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü biz yaktık dediler onlar yaktılar biz diktik. Bunların derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye'yi kuşatmaktı.

''ONLAR SAKALIMIZI TIRAŞ ETTİ, BİZ ONLARIN KOLLARINI KESİYORUZ''

Onlar sakalımızı tıraş ettiler bilin ki tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama biz onların kollarını kesiyoruz o yerine gelmez.

''17 YILDA TOPLAM 4,5 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK''

Tabiatı sadece korumakla kalmayıp geliştirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın çabası içerisindeyiz. 17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bizim çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA TEMEL ATMAMA TÖRENİ ELEŞTİRİSİ

Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Ben temel atma törenine değil açılışlara giderim. Karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye hizmet bunların bünyesine ağır gelir. Vatandaş orada koku başlayınca sokaklara döküldü.

''ANKARA MELİH BEY İLE BİR DEĞİŞİMİ YAŞADI''

Ankara da böyle değil miydi? Aynı şekilde sıkıntılar diz boyuydu Melih Bey ile birlikte bu adımlar atıldı Ankara bir değişimi dönüşümü yaşadı. Şu andaki başkan havalimanından tutunuz havalimanından şehre bütün alt üst geçitlere varıncaya kadar bütün bunlar o dönemde yapıldı. AK Parti deyince akla hizmet gelir.''

YENİ REKOR HEDEFİ 301 BİN 111 ADET

Endonezya'ya ait olan "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için deneme yapılacak Çorum'da çalışmalar tamamlandı.

Ağaçlandırma alanındaki başarısı dolayısıyla Bakanlık tarafından rekor denemesinin yapılması için belirlenen Çorum'da, Celilkırı mevkisinde bulunan 156 hektarlık alanda Orman Genel Müdürlüğü tarafından hummalı bir çalışma yürütüldü.

Yaklaşık iki ay süren çalışmalar kapsamında 156 hektarlık saha 60 parçaya bölündü. Alanın ağaçlandırılması için iş makineleri ve ilgili personel tarafından çalışma yapıldı. Fidanların dikileceği çukurlar titizlikle hazırlanarak, yanlarına 301 bin 111 karaçam ve sedir fidanı bırakıldı.

Orman Genel Müdürlüğü ile Guinness yetkilileri de alanda inceleme yaparak, rekor denemesinin sorunsuz tamamlanması için çalışma yürüttü.

Rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik bir heyet görev aldı.

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