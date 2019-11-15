Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
105380
ALTIN
270.777
DOLAR
5.7403
STERLIN
7.4106
EURO
6.3404
Milyonlarca Emekliye Müjde! 1150 TL Verilecek!
Şehir Hastanelerine KPSS'siz Personel Alınıyor! İşte Alım Yapılan Kadrolar...
24 Bin Çalışana Maaşları Hariç 6 Bin 852 TL Para Verilecek!
Atama Bekleyen 1200 Engelli Öğretmen Meclis Gündeminde!
Bu Sektörde İş Çok Çalışacak Personel Yok!

'10 Kasım töreni' soruşturmasında 2 öğretmen açığa alındı

Çanakkale'de 10 Kasım'daki Atatürk'ü anma töreninin vaktinden 5 dakika önce başlatılmasına ilişkin soruşturmada iki öğretmenin açığa alındığı belirtildi.

'10 Kasım töreni' soruşturmasında 2 öğretmen açığa alındı

Çanakkale'de 10 Kasım'daki Atatürk'ü anma töreninin vaktinden 5 dakika önce başlatılmasına ilişkin soruşturmada iki öğretmenin açığa alındığı belirtildi.

15 Kasım 2019 Cuma 19:57
'10 Kasım töreni' soruşturmasında 2 öğretmen açığa alındı

Bayramiç'in Yıldırım Akbulut Meydanı'nda, 10 Kasım'da, düzenlenen törenin 5 dakika erken başlatılmasıyla ilgili kaymakamlık soruşturmasında görevli öğretmenler H.A. ve D.A., ihmalleri olduğu gerekçesiyle açığa alındı.

Ne olmuştu? 

10 Kasım'da düzenlenen törende saat 09.00 olduğunda sirenler çalarken, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törenin 5 dakika erken yapıldığının anlaşılması üzerine, Kaymakam Sercan Gökdemir'in uyarısıyla saat 09.05'te ikinci kez sirenler çalındı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından alandakiler, olayı protesto edip, organizasyonu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.

Olayın ardından Kaymakam Sercan Gökdemir'in talimatıyla soruşturma başlatıldı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
10 KasımçanakkaleAtatürkü Anma TöreniBayramiçYıldırım AkbulutMilli Eğitim Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski İngiliz subayı Le Mesurier ile son görüşen arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
Eski İngiliz subayı Le Mesurier ile son görüşen arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir: "Tefecilerin kökünü kazımamız gerekiyor"
Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir: "Tefecilerin kökünü kazımamız gerekiyor"
Uzman Çavuşlar Ne İstiyor?
Uzman Çavuşlar Ne İstiyor?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim