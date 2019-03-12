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10 Bin İnfaz Koruma Memuru (İKM) Alınacak! 2019 İKM Başvuru Şartları...

Adalet Bakanlığı 2019 yılında binlerce memur alımı yapacak. Adalet Bakanı Abdülhamit gül tarafından yapılan son açıklamada personel alımının önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtmişti. Bu açıklamanın üzerinden yaklaşık 20 gün geçmesine rağmen henüz ilanlar yayınlanmadı. KPSS CAFE olarak ilanları ve gelişmeleri yakınen takip ediyoruz. İlan yayınlandığı anda okurlarımıza hem mobil uygulamalarımız üzerinden hem de sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyaracağız.

10 Bin İnfaz Koruma Memuru (İKM) Alınacak! 2019 İKM Başvuru Şartları...

Adalet Bakanlığı 2019 yılında binlerce memur alımı yapacak. Adalet Bakanı Abdülhamit gül tarafından yapılan son açıklamada personel alımının önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtmişti. Bu açıklamanın üzerinden yaklaşık 20 gün geçmesine rağmen henüz ilanlar yayınlanmadı. KPSS CAFE olarak ilanları ve gelişmeleri yakınen takip ediyoruz. İlan yayınlandığı anda okurlarımıza hem mobil uygulamalarımız üzerinden hem de sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyaracağız.

12 Mart 2019 Salı 10:00
10 Bin İnfaz Koruma Memuru (İKM) Alınacak! 2019 İKM Başvuru Şartları...

Adalet Bakanlığı 2019 yılında binlerce memur alımı yapacak. Adalet Bakanı Abdülhamit gül tarafından yapılan son açıklamada personel alımının önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtmişti. Bu açıklamanın üzerinden yaklaşık 20 gün geçmesine rağmen henüz ilanlar yayınlanmadı. KPSS CAFE olarak ilanları ve gelişmeleri yakınen takip ediyoruz. İlan yayınlandığı anda okurlarımıza hem mobil uygulamalarımız üzerinden hem de sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyaracağız.

Adalet Bakanlığı CTE bünyesinde 2019 yılında 10 bin infaz koruma memuru alımı yapılacağı ifade ediliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bu konu hakkında bir açıkalma yapmış ve açıklamasında 2019 yılında personel ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacakları buna istinaden CTE, İKM, Mübaşir gibi personel alımları yapılacağını belirtmişti.

Adalet Bakanı Gül daha sonra bir açıklama daha yaptı. Bakan Gül açıklamalarında Adalet Bakanlığı personel alımlarının yakın zamanda yapılacağını ifade etmişti. 

Adaylar ilanların ne zaman yayımlanacağını merak ediyor, şartların ve kadroların ne olacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyorlar. Adalet Bakanlığı için bir kadro ihdasının yayımlanacağı bekleniyor.

Konu ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı bünyesindeki personel alımlarının infaz koruma memuru (ikm), katip, mübaşir, şoför, tesisatçı, kaloriferci, aşçı, kaynakçı gibi kadrolar kapsamında yapılması beklenmektedir. 

Adalet Bakanlığı tarafından ilanın henüz han gi tarihte yayımlanacağı belirtilmedi. Ancak ilan yayımlandığında anlık bildirim almak için ücretsiz mobil uygulamamızı indirebilirsiniz.

KİMLER GİNFAZ KORUMA MEMURU OLABİLİR?

adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarının şartları ilandan ilana değişmekle birlikte her ilan için geçerli birtakım genel şartlardan bahsedilebilir. Söz konusu genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

En az lise diplomasına sahip olmak

Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak

Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak

KPSS'den en az 70 puan almış olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

30 yaşını aşmamış olmak

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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bin infaz koruma memuru ikm alınacak 2019 ikm başvuru şartları
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