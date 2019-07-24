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1 yılda CİMER’e 3 milyona yakın başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başladığı 9 Temmuz 2018’den bugüne CİMER’e 2 milyon 922 bin 655 başvuru yapıldı.

1 yılda CİMER’e 3 milyona yakın başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başladığı 9 Temmuz 2018’den bugüne CİMER’e 2 milyon 922 bin 655 başvuru yapıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:13
1 yılda CİMER’e 3 milyona yakın başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), başvuru rakamlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başladığı 9 Temmuz 2018’den bugüne CİMER’e 2 milyon 922 bin 655 başvuru yapıldı.

Bu başvuruların yüzde 92’sinde işlem süreci tamamlandı, başvuru sahiplerine cevap verildi. Başvuruların cevaplanma ve sonuçlanma süresi de 14 güne düşürüldü.

CİMER başvurularının, yüzde 49’u şikayet, yüzde 33’ü istek, yüzde 8’i bilgi edinme, yüzde 5’i görüş/öneri ve yüzde 5’i ihbar olarak gerçekleşti.

CİMER'e zaman zaman “menemen soğanlı mı olur soğansız mı?” gibi tebessüm ettiren mesajlar da geliyor.

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Son Güncelleme: 24.07.2019 14:41
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