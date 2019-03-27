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1 Nisan Tatil Mi? 1 Nisan’da Kimler Çalışmıyor? 1 Nisan'da Okullar Tatil mi?

31 Mart yerel seçimleri ülke genelinde Pazar günü tüm hayatı etkileyecek. Özellikle sandıklarda görevli olan öğretmenleri! Peki öğretmenler 1 Nisan günü çalışacak mı? Detaylar haberimizde!

1 Nisan Tatil Mi? 1 Nisan’da Kimler Çalışmıyor? 1 Nisan'da Okullar Tatil mi?

31 Mart yerel seçimleri ülke genelinde Pazar günü tüm hayatı etkileyecek. Özellikle sandıklarda görevli olan öğretmenleri! Peki öğretmenler 1 Nisan günü çalışacak mı? Detaylar haberimizde!

27 Mart 2019 Çarşamba 18:25
1 Nisan Tatil Mi? 1 Nisan’da Kimler Çalışmıyor? 1 Nisan'da Okullar Tatil mi?

31 Mart yerel seçimleri ülke genelinde Pazar günü tüm hayatı etkileyecek. Özellikle sandıklarda görevli olan öğretmenleri! Peki öğretmenler 1 Nisan günü çalışacak mı? Detaylar haberimizde!

1 Nisan günü okullar tatil mi sorusu öğrenci ve velileri tarafından en çok sorulan sorular arasında kendine yer buldu.

31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerin yapılacağından dolayı 1 Nisan'da okul var mı, okullar tatil mi sorularına cevap aranıyor.

1 Nisan’da ne olacak?

31 Mart 2019 tarihinde oy verme işlemleri akşam saatlerinde sona erecek ve sayım yapılacak.

Sayım aşaması ise geç saatlere kadar devam edeceğinden dolayı okulların açık olması kapsamında seçim yapılan sınıfların tekrar eski haline getirilmesi adına düzenleme yapılmaktadır.

Ancak bunun için yeterli zaman olmadığı için ertesi gün yani 1 Nisan 2019 tarihinde Pazartesi günü okullar tatil edilmektedir.

Bunun yanı sıra öğretmenler ise idari izinli olarak görev başı yapmayacaktır.

Peki diğer devlet memurları için 1 Nisan Tatil mi?

1 Nisan 2019 resmi tatil değildir. Bu nedenle diğer devlet memurları görevlerinin başında olacaklar.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Nisan 2019 tarihinde görev başı yapılacaktır ve memurlar ile diğer çalışanlar görevlerine kaldıkları yerden devam etmek zorundadır.

Son Güncelleme: 27.03.2019 18:52
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