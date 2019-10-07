1 Milyondan Fazla Ziyaretçiyi Ağırlayan 4. Etnospor Kültür Festivali Geçmişi Bugüne Taşıdı

TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI BAŞKANI VE DEK BŞK. VEKİLİ HAKAN KAZANCI:‘’Etnospor Kültür Festivali geçmiş ve gelecek arasında sağlam bir köprü kuruyor. Geleneksel sporlar ve kültürümüzü hep birlikte yaşatmalıyız.Ülkemizin geleceği için kültürümüze sahip çıkmak zorundayız.’’

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından, “Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın”ve “ok at, güreş tut, at bin’’ sloganıyla Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali, 4 gün boyunca, 12 dalda gerçekleşen spor müsabakaları, 16 ülkenin geleneksel kültürlerinden izler taşıyan lezzetleri, el sanatları ve çocuk oyunlarıyla dünyanın en büyük spor ve kültür şenliklerinden birine sahne oldu. 1 milyondan fazla ziyaretçinin ağırlandığı festivalde,bin sporcu 12 farklı geleneksel spor dalında düzenlenen müsabakalarda kazanmak için mücadele etti. 7’den 70’e her kesimden ziyaretçi akınına uğrayan festival, önümüzdeki sene yine Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen, renkli etkinlikler ve çekişmeli mücadelelerle geleneksel spor ve kültür şenliğine dönüşen Etnospor Kültür Festivali, ziyaretçileri 4 gün boyunca unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporlar ve kültürlerden izler taşıyan keyif dolu bir yolculuğa çıkardı. Farklı ülkeleri temsil eden bin sporcunun kazanmak için azim ve kararlılıkla mücadele ettiği festivalde; ülkelere özgü geleneksel etkinlikler ve lezzetler de başrol oynadı.Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK)’nun geleneksel sporların ihyası misyonuyla; okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk vePato olmak üzere birçok spor dalında kıran kırana müsabakalar ile görkemli gösteriler ziyaretçilere sergilendi. Ziyaretçiler, “Ok at!, Güreş tut!, At bin!” sloganıyla, geleneksel sporları deneme imkânı buldu. Festival bu sene bir ilki gerçekleştirerek ata sporumuz güreşi, ziyaretçilere deneme fırsatı sundu.

ATA BİNMEK İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDULAR

Festival boyunca düzenlenen atlı gösterilere, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Atlı Sporlar Sahası’nda; Azerbaycan-Karabağ Atlı Gösterisi, Arjantin'den Pato sporcularının gösterisi, kökbörü, cirit ve atlı okçuluk gösterileri düzenlendi. Arjantin’in milli sporu, Pato takımı ile Türkiye’nin Kökbörü takımı arasında gerçekleşen sürpriz müsabakalar, ziyaretçilerin nefeslerini kesti. Her iki takımın oyuncuları birbirleriyle centilmence yarışırken, geleneksel sporların kardeşlik duygusu üzerindeki birleştirici gücü ortaya konuldu.Çocuklar dâhil tüm ziyaretçilere at binme deneyimi yaşatmak için 135 atın bulundurulduğu festivalde, ziyaretçiler ata binmek için uzun kuyruklar oluşturdu.Festival alanında çocuklar Midilli atlarına binerken, vatandaşlar da profesyoneller eşliğinde ata binme fırsatı buldu.

ATA YADİGÂRI GÜREŞ SPORU MEYDANLARA TAŞINDI

Festival, 3. Fetih Yağlı Güreşleri ile40’ı başpehlivan olmak üzere, 300güreşçinin katılımıyla ata yadigârı güreş sporunu meydanlara taşıyarak, tam bir yağlı güreş şenliğine dönüştü. 3. Fetih Yağlı Güreşleri’ndefarklı ülkeleri temsil eden güreşçiler, birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler.İsmail Balaban'ın başpehlivanlığı kazandığı güreşleri, Semih Turgut ikinci, Cengizhan Şimşek ve İsmail Erkal üçüncü olarak tamamladı. Güreşçiler arasında hayli zorlu geçen mücadeleler sırasında, heyecanlı anlar yaşandı. Mücadeleler sırasında ortaya çıkan ilginç görüntüler, ziyaretçilerin coşkulu tezahüratlarıyla birleşerek festivalin en görkemli anlarını yaşattı.

GÜREŞMEK İÇİN SAATLERCE BEKLEDİLER

Etnospor Kültür festivali, bu seneziyaretçilere yağlı güreşi deneme fırsatı da sundu. 7’den 70’e her kesimden ziyaretçi, güreş mücadelesi vermek için kuyruklar oluşturdu.Festivalde gerçekleştirilen Yağlı Güreşler, Aba Güreşi ve Mas Güreşi müsabakaları binlerce ziyaretçiye keyifli anlar yaşattı. Ziyaretçiler, güreşler sırasında sporculara tezahüratlarıyla en büyük desteği verdiler.

ENGEL TANIMADILAR

Festival sırasında gerçekleşen 2. Türkiye Görme Engelliler Mangala Şampiyonası’nda mücadele eden görme engelli sporcular, festivalde en büyük alkışlardan birini aldı. Görme engelli olmalarına rağmen ortaya koydukları muhteşem performansla, engel tanımayan olağanüstü yeteneklerini herkese gösterdiler.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI OK ATARAK KOZLARINI PAYLAŞTI

Festivalde Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi FernandoMuslera, Kolombiyalı golcüsü RadamelFalcao, Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muric ve milli futbolcusu Emre Belözoğlu geleneksel okçuluk alanında ok atarak yeşil sahalarda verdikleri mücadeleyi bu kez farklı bir alanda sergiledi.Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı N. Bilal Erdoğan ile birlikte ok atan futbolcular, ziyaretçiler tarafından sevgi seliyle karşılandı.

ÇOCUK OKÇULARIN MÜCADELESİ HAYRANLIK YARATTI

Festivalde, insanlık tarihi kadar eski bir spor dalı olan okçuluk, çocukların olağan üstü yetenekleriyle temsil edildi. Çocuklara hedefe kilitlenmeyi, hedefe ulaşmak için azim ve kararlılıkla çalışmayı aşılayan okçuluk sporu, çocuk temsilcileriyle festivalin en eğlenceli, aynı zamanda da öğretici anlarını yaşattı. Okçuluk sporunun iddialı çocuk sporcuları, olağanüstü yetenekleriyle ziyaretçileri kendilerine hayran bıraktı.Büyükler de okçuluk aktivitelerine büyük ilgi gösterdi. Güvenlik önlemleri bulunan ve ucu sivri olmayan oklarla yapılan temsili savaşlar, eğlenceli görüntüler oluşturdu.

AİLELER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GELENEKSEL OYUNLARA KATILDI

Festival boyunca ebeveynler çocuklarıyla birlikte geleneksel sporlara katılma imkânı buldu. Her yaş grubundan çocuk; topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel oyunlara tanıştı. Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme fırsatı buldu.

GELENEKSEL LEZZETLER DAMAKLARI ŞENLENDİRDİ

Festivalde,Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, (TİKA) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı birçok ülke mutfağından lezzetlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulmasına destek oldu. Moldova,Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna,Yemen’den oluşan 16 ülkenin50’yi aşkın geleneksel lezzeti, festivalin Evrensel Tatlar Alanı’nda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Ülke mutfaklarından yemek yapımı etkinlikleri ve ikramların gerçekleştiği bu bölümde uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, ülke mutfaklarından yemek yapımı etkinliklerine katılarak, damaklarda tarifsiz izler bırakan bu eşsiz lezzetleri kendi mutfaklarına da kazandırmanın yöntemlerini öğrendi.

YÖRESEL KÜLTÜRLER DE İLGİ ODAĞI OLDU

Festivalin oba alanlarında düzenlenen etkinliklerde de yöresel kültürler rol aldı.Gelin Toyu, Beşik Toyu, Tuşo Toyu, Geştek Toyu, Göktürk Alfabesi Atölyesi, Yöresel Ritüeller, Kilimhane, Demirhane başlıklarında düzenlenen bu etkinlikler kapsamında yöresel kültürler tanıtıldı. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye’nin yedi bölgesinden farklı iller de çadırlarını kurdu. Bu çadırlarda Türkiye’yi temsil eden geleneksel yemekler de lezzet şölenine ortak oldu.

FESTİVALDE LEZZET ŞÖLENİ SUNAN ÜLKELER VE GELENEKSEL YEMEKLERİ:

Afganistan- Afgan Pilavı

Arnavutluk- Elbesan Tava

Azerbaycan- Şah Pilavı

Filistin- Müceddere

Gürcistan- Satsivi

Kosova- Yufkalı Paça

Moğalistan- Moğol Mantısı

Moldova- Kavurma

Özbekistan- Özbek Pilavı

Pakistan- ChickenKarahi

Senegal- Balık ve Salçalı Karides

Sudan- Falafel

Tanzanya- Mtori

Tunus- Ojja (Şakşuka)

Ukrayna- Borş

Yemen- Saltah

GÖRKEMLİ KAPANIŞ MERASİMİNDE RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Festivalin kapanış töreninde düzenlenen özel müsabakalar, ziyaretçilerden en büyük alkışı aldı. Son gün saatler süren görkemli gösteriler, çekişmeli mücadeleler, birbirinden renkli etkinlikler ile damakları şenlendiren ikramlar öne çıktı.

4. ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ ÖDÜLLER

2. Görme Engelliler Türkiye Mangala Şampiyonası:

1- Abdullah Çağlak, 2- Mustafa Akçakaya, 3- Harun Yılmaz

Arjantin Pato Ekibi,

Atlı Cirit Takımı

- Hedef okçuluk

Büyük erkekler: 1- Muhammed Ali Temel, 2- Yusuf Güzgün, 3- Bayram Koçak

Büyük kadınlar: 1- Nesrin Takcı Yassı, 2- Ahu Eker, 3- Şahika Tetik

Karma minik: 1- Zeynep Rana Vatan, 2- İsmail Kahraman, 3- Eyüp Ahmet Zeylan

Engelliler: 1- Cemil Yılmazlı, 2- Halis Ardıç, 3- Başaran Sağlam

- Kuşak güreşi

Kadınlar: 1- Nurbanu Özcan, 2- Damla Ekinci, 3- Semiha Bostancı

Baş erkekler: 1- Oğuzhan Bozkurt, 2- Osman Tenk, 3- Muhammed Demirci

Orta boy erkekler: 1- Tanju Keklik, 2- Harun Bağcı, 3- Ayhan Arıca

Küçük erkekler: 1- Bedirhan Kartal, 2- Muharrem Ertüm, 3- Resun Taştan

- Kapışmalı aba güreşi:

Baş: 1- Mahmut Çayırcı, 2- Enes Kargı, 3- Ali Taşboru

Başaltı: 1- Fatih Önalan, 2- Muhammed Yalçın, 3- Esat Ardıç

- Aşırtmalı aba güreşi:

Baş: 1- Erol Öztürk, 2- İbrahim Kadir Kılçık, 3- Zekeriye Saltan

Şalvar güreşi:

Baş: 1- Hüseyin Kalaycı, 2- Behlül Gedik, 3- Sabit Yetkin

Başaltı: 1- Beytullah Kılıç, 2- Tayfun Alkız, 3- Tayfun Ardıç

Büyük orta: 1- Musa Ayar, 2- Ahmet Kara, 3- Fatih Başel

- Yağlı güreş:

Başaltı: 1- Metin Alpaslan Temizce, 2- Müren Mutlu, 3- Barış Bayav, Samet Uman

Büyük orta: 1- Enes Kesler, 2- Oğuzhan Tekmen, 3- Serkan Çavuşoğlu, Temel Altıntaş

Küçük orta: 1- Yıldıray Pala, 2- Tuğrul Menemenci, 3- Furkan Has, Emircan Gürbüz

Deste: 1- Yengin Atar, 2- Murat Gonca, 3- Alaaddin Pala, Ali Osman Güngördü

Ayak: 1- Doğukan Toprak, 2- Emirhan Taş, 3- Batuhan Bardak, Demir Alkuş

Tozkoparan: 1- Arda Avcuoğlu, 2- Alparslan Daş, 3- Engin Yıldız, Umut Dinçer

Teşvik bir: 1- Emirhan Giral, 3- Engin Aktaş, 3- Berat Duran, Doğan Beyazıt

Teşvik iki: 1- Oğulcan Yurdakul, 2- Enes Kazım Alkan, 3- Yusuf Yılmaz, Arda Gezer

Minik: 1-Özgür Arslan, 2- Berkay Gürbüz, 3- Serkan Tarım, Yetiş Yalçın Kay

4 GÜN BOYUNCA NELER YAŞANDI?

Atlı Sporlar Alanı’nda; Atlı Cirit Gösterileri, Kökbörü Müsabakaları, Atlı Gösteriler, Azerbaycan Karabağ At Gösterisi,Atlı Okçuluk Gösterisi, Atlı Gösteri gerçekleştirildi.

Arjantin’in geleneksel sporu Pato, hayranlık yaratan gösterilerle ziyaretçilerle buluştu.

Güreş Meydanı’nda 300 güreşçinin katılımıyla; Aba Güreşi, Kuşak Güreşi, Şalvar Güreşi ve 3. Fetih Yağlı Güreşleri gerçekleşti.

Oba Alanı’nda Duvak Açma Töreni, Beşik Toyu, Tuşo Toyu başlıklarında geleneksel etkinlikler düzenlendi.

Hedef Okçuluk Alanı’nda okçuluk sporunun iddialı çocuk sporcuları, olağanüstü yetenekleriyle binlerce ziyaretçi önünde ter döktü

Ziyaretçiler, “Ok at!, Güreş tut!, At bin!” sloganlarıyla, geleneksel sporları deneme imkânı buldu. Çocuklar, geleneksel Aşık Oyunları ve Mangala Oyunları etkinliklerinde boy gösterdi. Unutulmaya yüz tutmuş, nostaljik 30'un üzerinde geleneksel oyunla tanıştı.

Festival, bu sene bir ilki gerçekleştirerek ziyaretçilere yağlı güreşi deneme fırsatı sundu.

Çocuklar dâhil tüm ziyaretçilere at binme deneyimi yaşatmak için 135 at tahsis edildi.

Talimhane Alanı’nda Ok Atma, Ok Savaşları Alanı’nda Ok Muharebe Etkinlikleri ile tüm ziyaretçiler hedefe kilitlendi.

Atölyeler Alanı’nda El Sanatları Uygulama Atölyeleri ve Sergileri gerçekleşti. Ziyaretçiler ayrıca 60'tan fazla atölyede, geleneksel el sanatlarını inceleme ve deneme fırsatı yakaladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı N. Bilal Erdoğan süper ligin yıldız futbolcularıyla ok attı.

süper ligin yıldız futbolcularıyla ok attı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı , atını şaha kaldırarak festivalin en büyük alkışlarından birini aldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı N. Bilal Erdoğan ’ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ’ınoğlu Ahmet Akif Albayrak Ok Savaşları alanında, kendi takımlarını kurarak omuz omuza mücadele etti.

’ın oğlu ile ’ınoğlu Ok Savaşları alanında, kendi takımlarını kurarak omuz omuza mücadele etti. Sahne alanında İstanbul Devlet Modern Fol Müzik Topluluğu Gösterisi, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Gösterisi, Mehteran Gösterisi, Kılıç Kalkan Ekibi Gösterisi, Afyon, Balıkesir, Elazığ, Giresun, Tokat Yöreleri Yerel Halk Oyunları Gösterisi, Grup Tillo Konseri, Grup Rafadan Gösterisi, Grup Dergah Konseri, Azerin Konseri, Esat Kabaklı Konseri, Usta Oyunu Tiyatro Gösterimi sergilendi.

Festival saatler süren kapanış merasimiyle son buldu

DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU HAKKINDA

Geleneksel sporların ve kadim oyunların unutulmasının önüne geçmek, bilinirliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak için çeşitli faaliyetler düzenleyen uluslararası bir kurum olan Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK), 2015 yılında Kırgızistan’da kuruldu.

2017 yılında konfederasyonun merkezi İstanbul’a taşındı. Bugün bünyesinde 10 ülkeden 13 üye bulunduran Konfederasyon geleneksel sporların yaşatılması misyonu çerçevesinde 2016 yılından itibaren Etnospor Kültür Festivali’ni düzenliyor. Birçok geleneği ve kadim sporu otantik biçimiyle içinde barındıran festivalde geleneğin genç nesillere aktarımı ve öğrenimi amaçlanıyor.