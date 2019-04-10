1 Milyon Öğretmen İçin Yeni Yasa Düzenlemesi Meclis Gündeminde!

Öğretmenlerin atanmasından çalışma saatlerine, izin haklarından istihdam edilmelerine kadar birçok konuyu düzenleyen yasanın hazırlıklarının tamamlanma aşamasında olduğu iddia ediliyor.

SONA GELİNDİ

Cumhuriyet Gaztesinin aktardıklarına göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 1 milyona yakın öğretmenin çalışma koşullarını belirleyecek Öğretmenlik Meslek Kanunu çalışmasında sona gelindi. Bakanlık yasa taslağını Maliye Bakanlığı’na gönderdi.

Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, geçen yıldan itibaren “Öğretmenlik Meslek Kanunu”na ilişkin “Öğretmen Dünyayı Değiştirir’ kampanyası başlattıklarını belirterek “Kampanya öncesinde de Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız görüşmede bir kanun çıkarılması durumunda ülkenin her yerinde bulunan öğretmenleri, meslektaşlarımızı söz ve karar süreçlerine katarak bir hat izlenmesi gerektiğini ve Türkiye’nin de imza attığı Eğitim Enternasyonali’nin kaleme aldığı Öğretmen Statü ve Tavsiye Kararları’nın esas alınması gerektiği uyarısını yapmıştık daha önce ” dedi.

KAPSAMLI YASA HAZIRLIĞI

Aydoğan, “Gelinen süreçte öğretmenlerin atanma koşullarının değişiminden, istihdam edilme şekillerine, haftalık çalışma saatlerinden, izin haklarına kadar son derece kapsamlı yürütülen yasa hazırlığının yangından mal öğretmenler, öğrenciler, veliler ve kamuoyu ile paylaşılmadan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderildiğini öğrendik. Yasa tasarısının içeriğine dair hiçbir meslektaşımız bilgi sahibi değil” açıklamasında bulundu.

ENDİŞELERİMİZ, TEREDDÜTLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Öğretmenlik Meslek Kanunu ihtiyaç olan bir kanun. Ancak ihtiyacı karşılayacak bir düzenlemenin yapılması için baştan beri endişelerimiz ve tereddütlerimiz devam ediyor. Öğretmenlerin her an yer değiştirebilme, işten çıkarabilme ve sürgüne gönderebilmesini kendi haklarıymış gibi ifade ediyorlar. Yeni kanunda bu tereddütlerin giderilmemesi durumunda asla destek vermeyeceğiz” dedi.

İŞ GÜVENCESİ VURGUSU

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da tasarıyı eğitim çalışanlarının 657 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan kazanımlarının baki kalması kaydıyla onaylayacaklarını belirtti. Geylan, “İş güvencemizi riske eden bir kanunla karşı karşıya kalırsak, her türlü demokratik ve hukuki hakkımızı kullanırız” açıklamasında bulundu.

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