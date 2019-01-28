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Yüzbinlerce İİBF'li Ankara'da Toplanıyor!

Yaklaşık olarak 400 bin civarında olan işsiz İİBF mezunu taleplerinin yerine getirilmesi için büyük bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Kendi Sesin Ol İİBF mottosu ile resmi makamlardan gerekli izinleri tamamladıktan Ankara'da belirlenecek bir yerde büyük bir katılım ile basın açıklaması yapmayı planlıyorlar. Yapılan planlara göre 25 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da toplanacak olan İİBF mezunları yapacakları basın açıklaması ile taleplerini sıralayacak..

Yüzbinlerce İİBF'li Ankara'da Toplanıyor!

Yaklaşık olarak 400 bin civarında olan işsiz İİBF mezunu taleplerinin yerine getirilmesi için büyük bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Kendi Sesin Ol İİBF mottosu ile resmi makamlardan gerekli izinleri tamamladıktan Ankara'da belirlenecek bir yerde büyük bir katılım ile basın açıklaması yapmayı planlıyorlar. Yapılan planlara göre 25 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da toplanacak olan İİBF mezunları yapacakları basın açıklaması ile taleplerini sıralayacak..

28 Ocak 2019 Pazartesi 02:45
Yüzbinlerce İİBF'li Ankara'da Toplanıyor!

Yaklaşık olarak 400 bin civarında olan işsiz İİBF mezunu taleplerinin yerine getirilmesi için büyük bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Kendi Sesin Ol İİBF mottosu ile resmi makamlardan gerekli izinleri tamamladıktan Ankara'da belirlenecek bir yerde büyük bir katılım ile basın açıklaması yapmayı planlıyorlar. Yapılan planlara göre 25 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da toplanacak olan İİBF mezunları yapacakları basın açıklaması ile taleplerini sıralayacak..

Henüz net bir tarih ve yer bilgisi bulunmamasına rağmen sosyal medya platformlarında sıkı bir örgütlenmeye imza atan İİBF mezunları her yıl fakültelerden mezun olanların sayısı da eklenince işsiz İİBF'li sayısının da arttığını ifade ediyor.

İşte sosyal medyada #kendisesinoliibf etiketi ile yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle;

"Her geçen sene mağdur sayısı artıyor istihdam yoksa fakülteler belli sürelerde kapatılsın okuyanlarda ailelerde daha fazla umutsuzluk içinde beklemesin... yazık!!!"

"Yetersiz kadro istemiyoruz artık 12 kişi, 45 kişi ilanlar 400bin mezuna yeter mi ??"

"Ülkede o kadar bilgisiz ve gereksiz insanlar 60-70 ile atanırken bizler yaklaşık tüm hukuk dallarında, iktisatta, ekonomide kendimizi geliştirip bunlarla da yetinmeyip kadro eksikliğinden yer bulamıyoruz. Buna daha ne kadar sessiz kalacaksın iibfli ?"

"450 bin mezuna 10-15 kadro yetmez, idari bilimler 4001 kodu yerine iibflilere açılmalıdır."

KPSS Cafe olarak İİBF mezunlarının bu etkinliğine destek olmak amacıyla aşağıdaki afiş tasarımını hazırladık. Tarih ve  yer bilgisi netleştiğinde afiş güncellenecektir. #kpsscafe etiketi ile birlikte #kendisesinoliibf paylaşımı yapanların mesajları bu haber içerisine eklenecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 28.01.2019 03:15
Anahtar Kelimeler:
yüzbinlerce iibf li ankara da toplanıyor
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