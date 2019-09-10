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Yetiştirme yurdunda kan donduran olay!

Antalya'da yetiştirme yurdunda 15 yaşındaki bir kız çocuğu, 6 yaşında aynı yurtta kalan erkek çocuğunu merdivenlerde sürükleyerek ağır yaraladı. Erkek çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yetiştirme yurdunda kan donduran olay!

Antalya'da yetiştirme yurdunda 15 yaşındaki bir kız çocuğu, 6 yaşında aynı yurtta kalan erkek çocuğunu merdivenlerde sürükleyerek ağır yaraladı. Erkek çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

10 Eylül 2019 Salı 15:03
Yetiştirme yurdunda kan donduran olay!

Antalya 'da, yetiştirme yurdunda kalan kız çocuğu A.N.E. (15), aynı yurtta kalan erkek çocuğu D.V.P.'yi (6) dövüp, merdivenlerden sürükledikten sonra başını duvara vurarak, ağır yaraladı. Gözaltına alınan A.N.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. D.V.P. ise hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Olay, pazar günü, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Çocuk Yetiştirme Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan kız çocuğu A.N.E., bilinmeyen nedenle diğer çocukların yanında, erkek çocuğu D.V.P.'yi dövmeye başladı. Çocuğu bulunduğu 2'nci katın merdivenlerinden zemin kata kadar sürükleyen A.N.E., başını da duvara vurdu. Bu sırada yurt görevlileri, erkek çocuğunu A.N.E.'nin elinden kurtardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği D.V.P., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan D.V.P.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. 

Gözaltına alınan A.N.E. ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.09.2019 15:22
Anahtar Kelimeler:
yetiştirme yurdunda kan donduran olay
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