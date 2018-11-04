Yeni mezun adaylar CV (Özgeçmiş) hazırlarken nelere dikkat etmeliler?

İşe Alım ve İşveren Markası Yönetimi Müdürü Özlem Turgut Nalbantoğlu Yeni Mezun Adaylar CV yani Özgeçmiş hazırlarken nelere dikkat etmeliler sorusuna uzman gözüyle cevap verdi.

Özgeçmiş kişilerin iş arama sürecinde çok önemlidir diyen Nalbantoğlu '' Adayın firma ile buluşmadan önceki ilk temasıdır, görsel olmayan bir temas olsuğu için, insa kaynakları çalışan veya herhangi bir yöneticinin ilk göreceği intiba olduğu içinde CV'de yazanların olabildiğince özet, doğru ve kişiyi tanımlayan olması son derece önemlidir.'' açıklamalarında bulundu.

ÖZGEÇMİŞ TAVSİYELERİ

Özgeçmişe yönelik tavsiye vermesi gerektiğinde '' yeni mezunların özgeçmişi bir sayfa kadar uzunlukta olması beklenmektedir. Kişilerin öncelikle eğitim bilgisi, ardından varsa eğer iş, staj tecrübesi, buna ek olarak üniversitede katıldığı aktiviteler, üye olduğu kulüpler veya aldığı sertifaka bilgileri, başarıları veya bursları gibi bilgilerin yer alması beklenir. ''

Yeni mezunlarda referans bilgisinin çok da önemli olmadığına dikkat çeken Nalbantoğlu, gerektiğinde paylaşılacaktır yazılması da uygun olacağını ifade etti.

Akademik alanda kendisini çok iyi tanıdığını düşündüğü bir hocası varsa bunu referans olarak yazması iyi olabilir diyen Nalbantoğlu, yeni mezunların en fazla bu tarzda iki akademik referans yazmasının yeterli olacağını belirtti.

YENİ MEZUN ÖZGEÇMİŞİNDE İLK NEYE BAKILIR?

İşe Alım ve İşveren Markası Yönetimi Müdürü Özlem Turgut Nalbantoğlu yeni mezun özgeçmişinde ilk bakılan kısmın eğitim ve staj bilgisi olduğunu belirterek bu kısımların eksiksiz, hatasız doldurulması gerektiğini vurguladı.

Kaynaklar; Anlatsın Youtube Kanalı

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