Yeni Eve Çıkacaklara Tavsiyeler – Ev Bulurken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

Ailenizin yanından ya da eski evinizin ardından yeni bir eve çıkacaksanız, kafanızda birçok soru işareti olması mümkün. Özellikle yeni şehirlerde ev bulmak, kimi zaman tahmin edilenden çok daha zor olabiliyor. İstediğiniz evi bulmak ve sosyal düzeninizi kurmak için, takip edebileceğiniz birçok hızlı seçenek bulunuyor. Sizler için bu seçenekleri derledik, kendi tecrübelerinizi bizimle paylaşarak daha geniş bir rehber sunmamıza yardımcı olabilirsiniz.

Bütün Seçeneklere Ulaşın!

Ev kiralarken en çok yaşanan sorun, tüm evlere ulaşamamak olmaktadır. Bunun nedeni evlerin farklı emlakçılar ya da internet ilan platformlarında olması olabilmektedir. Bu sorunu Türkiye’de artık aşmak oldukça kolay. Flatfy ile kiralık daire arayarak internet üzerinde bulunan tüm ilanları aradığınız bölge içerisinde görebilirsiniz. Kiralık ev ve çeşitli gayrimenkulleri Flatfy ile bulmak oldukça kolay, üstelik tamamen ücretsiz.

Ev Kiralamak İçin Yılın En Uygun Zamanı Ne Zamandır?

Ev kiralama süreci içinde kullanabileceğiniz alternatif bir konaklama şansınız var ise, ev kiralamak için daha uygun zamanları bekleyebilirsiniz. Özellikle yılın Ekim – Mart ayları arasında geçen süreç, ev kiralarının daha düşük olduğu bir sezon olmaktadır. Bu sezonda ev kiralamak isteyen kişilerin sayısının az olması, kiralamak istediğiniz evler için size daha çok pazarlık imkânı sunabilmektedir. Buna rağmen kimi yıllarda bu sezon için, kiralık ev sayısının çok az kalabileceğini ya da direk olarak ev kiralamak istediğiniz bölgede, ev sayısının az olabileceğini iyi hesap etmeniz gerekiyor.

Ev Kiralamak İçin Lokasyon Seçimi

Ev kiralamak isteyenler ve yeni bir şehirde ev arayanlar için en zor seçim, lokasyon olmaktadır. Lokasyon belirlemek, sizin kiralayacağınız evin fiyatı, sosyal yaşamınızı doğrudan etkileyecek bir adım olmaktadır. Bu nedenle lokasyon belirlerken, tüm alternatifleri

Ulaşım

Sosyal İmkanlar

Aidat Ücretleri

Ev Kiralama Ücretleri

Güvenirlik

açısından değerlendirmeniz gerekiyor. Ulaşım imkanlarını özellikle bulunmak isteyeceğiniz alanlar ve iş yerinize göre değerlendirirken, aidat ve ev ücretlerini bütçenize göre tartmanız gerekmektedir. Bununla beraber ev kiralamak istediğiniz semtin sizin açınızdan güvenilir olup olmadığını, sosyal imkanlarının sizi mutlu edip etmediğini mutlaka ölçmeniz gerekiyor. Bu seçimler arasından ise feragat edebileceğiniz olumsuzlukları, mutlaka sahip olmak istediğiniz imkanları ayırarak, bir karara varabilirsiniz.

Fazla Büyük Evlerden Kaçının

Ev kiralarken aidat ve ev kirasını doğrudan etkileyen en önemli şey oda sayısı olmaktadır. Genel toplum alışkanlıkları nedeniyle Türkiye’de genel olarak büyük evler tercih edilmektedir. Özellikle yeni iş hayatınıza başladığınız bir şehir ya da tek yaşamayı düşündüğünüz bir ev ise mutlaka küçük bir ev tercih edin. Daha sonra yanınıza ev arkadaşı almak gibi planlarınız var ise evinizi 1 oda fazla kiralamayı tercih edebilirsiniz.

Sözleşmenize Dikkat Edin

Ev kiralarken sözleşme yapmanız gerekmektedir. Bu sözleşme ise sizin o ev içerisinde geçireceğiniz süre ile ilgili önemli noktaları barındırmaktadır. Sözleşmenize ekstra olarak eklenen maddeler ya da hazır olarak var olan maddeleri mutlaka detaylı olarak inceleyin, bu daha sonra canınızın sıkılmasını engelleyecektir.

Eşyalı Ev Kiralayabilirsiniz

İlk eve çıkma ve şehri tanıma sürecinizde daha sessiz ve hızlı bir geçiş yapmak istiyorsanız eşyalı kiralık evleri tercih edebilirsiniz. Eşyalı evler, sizin tüm temel ihtiyaçlarınızı barındırır. Bu eşyaların, kalite ve çalışır olma durumlarını kontrol ederek, eşyalı bir eve çıkabilirsiniz. Eşyalı evlerin kirası genel olarak, eşyasız bir eve göre daha fazla olabilmektedir. Buna rağmen eşya masrafı ve daha sonra o eşyaları sürekli taşımayı ve yıpranma paylarını düşündüğünüz zaman, eşyalı ev seçeneği mutlaka değerlendirebilir bir noktadır.