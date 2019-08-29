yeni çıkan yerli diziler

Türk ailelerin vazgeçilmezleri arasında yer alan televizyon dizileri, her sezon olduğu gibi bu sezonda yeni çıkan birçok yerli Türk dizisi ile seyircilere sunulmaktadır. 2019 yılı içerisinde çıkan bu diziler, gerek oyuncu kadroları gerekse eğlenceli konuları ile seyircileri ekrana bağlamaya devam etmektedir.

Dönem içerisinde takip edilen televizyon dizileri ile günün yorgunluğunu bir nebze olsun üzerinizden atabilir, ailenizle beraber vakit geçirebilirsiniz. İlgi ve heyecan uyandıran 2019 dizileri arasında sunulan dizileri sizler için listeledik.

Dizi izle listesinde yer alan yeni yapımlar bu yıl için 'Sefirin Kızı', 'Benim Tatlı Yalanım', 'Afilli Aşk', 'Yaralı Kuşlar', 'Behzat Ç.', 'Benim Adım Melek', 'Çocuk', 'Sevdim Seni Bir Kere', 'Vuslat' ve 'Bir Aile Hikayesi' olarak karşınıza çıkmaktadır.

2019 Yılında Çıkan Diziler

Yeni çıkan diziler arasında yer alan 'Afilli Aşk, ilk olarak 12 Haziran 2019'da vizyona girmiştir. Türk komedi ve aşk dizisi olarak sizlere sunulan dizinin yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu üstlenmektedir. Kadrosunda Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul, Altan Erkekli, Benian Dönmez ve Asena Tuğal gibi oyuncuları barındıran televizyon dizisi, Arc Film yapım şirketi tarafından sunulmaktadır.

13 Haziran 2019 yılında seyirciler ile buluşan 'Benim Tatlı Yalanım', komedi, aşk ve aile konuları işlemektedir. O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği televizyon dizisine canlı dizi izle adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Dizinin başrolleri ise Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Lavinya Ünlüer, Gonca Sarıyıldız ve Aslı İnandık olarak karşınıza çıkmaktadır.

Uğur Veli ve Raif İnan'ın yapımcılığını üstlendiği 'Vuslat', 2019 yılında çıkan yerli diziler arasında yer almaktadır. Dram ve aksiyon türünde sunulan dizisinin senaristliğini Betül Yağsağan üstlenmektedir. Dizinin başrollerinde ise Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Pelin Uluksar ve Mehmet Özgür gibi oyuncular yer almaktadır.

1 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan 'Yaralı Kuşlar', aile ve dram konuları üzerine kurgulanmıştır. İnan Gülen Oarr'ın yapımcılığını üstlendiği televizyon dizisinin başrollerinde ise Gizem Arıkan, Emre Mete Sönmez, Ali Yasin Özegemen, Ayşen İnci, Özgür Özberk, Hasan Ballıktaş ve Cemre Melis Çınar yer almaktadır. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çekilen dizi, ailesinden koparılan küçük Ömer ve ablası bildiği Meryem'in hayata tutunma çabasını anlatmaktadır.