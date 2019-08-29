Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 30°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96884
ALTIN
289.514
DOLAR
5.8252
STERLIN
7.0907
EURO
6.4441
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla 4 bin 996 personel alacak
Türkiye Adalet Akademisi KPSS'siz Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
PTTPAL 1100 Kamu Personeli Alımı Yapacak !
KYK Borçları Siliniyor mu? Meclisten Ne Zaman Çıkacak? KYK Geri Ödeme Nasıl Yapılır?
TOKİ'den 13 Bin TL Peşinatla Konut!

Yeni Çıkan Yerli Diziler

İlgi ve heyecan uyandıran 2019 dizileri arasında sunulan dizileri sizler için listeledik.

Yeni Çıkan Yerli Diziler

İlgi ve heyecan uyandıran 2019 dizileri arasında sunulan dizileri sizler için listeledik.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:13
Yeni Çıkan Yerli Diziler

Türk ailelerin vazgeçilmezleri arasında yer alan televizyon dizileri, her sezon olduğu gibi bu sezonda yeni çıkan birçok yerli Türk dizisi ile seyircilere sunulmaktadır. 2019 yılı içerisinde çıkan bu diziler, gerek oyuncu kadroları gerekse eğlenceli konuları ile seyircileri ekrana bağlamaya devam etmektedir.

Dönem içerisinde takip edilen televizyon dizileri ile günün yorgunluğunu bir nebze olsun üzerinizden atabilir, ailenizle beraber vakit geçirebilirsiniz. İlgi ve heyecan uyandıran 2019 dizileri arasında sunulan dizileri sizler için listeledik.

Dizi izle listesinde yer alan yeni yapımlar bu yıl için 'Sefirin Kızı', 'Benim Tatlı Yalanım', 'Afilli Aşk', 'Yaralı Kuşlar', 'Behzat Ç.', 'Benim Adım Melek', 'Çocuk', 'Sevdim Seni Bir Kere', 'Vuslat' ve 'Bir Aile Hikayesi' olarak karşınıza çıkmaktadır.

2019 Yılında Çıkan Diziler

Yeni çıkan diziler arasında yer alan 'Afilli Aşk, ilk olarak 12 Haziran 2019'da vizyona girmiştir. Türk komedi ve aşk dizisi olarak sizlere sunulan dizinin yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu üstlenmektedir. Kadrosunda Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul, Altan Erkekli, Benian Dönmez ve Asena Tuğal gibi oyuncuları barındıran televizyon dizisi, Arc Film yapım şirketi tarafından sunulmaktadır.

13 Haziran 2019 yılında seyirciler ile buluşan 'Benim Tatlı Yalanım', komedi, aşk ve aile konuları işlemektedir. O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği televizyon dizisine canlı dizi izle adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Dizinin başrolleri ise Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Lavinya Ünlüer, Gonca Sarıyıldız ve Aslı İnandık olarak karşınıza çıkmaktadır.

Uğur Veli ve Raif İnan'ın yapımcılığını üstlendiği 'Vuslat', 2019 yılında çıkan yerli diziler arasında yer almaktadır. Dram ve aksiyon türünde sunulan dizisinin senaristliğini Betül Yağsağan üstlenmektedir. Dizinin başrollerinde ise Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Pelin Uluksar ve Mehmet Özgür gibi oyuncular yer almaktadır.

1 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan 'Yaralı Kuşlar', aile ve dram konuları üzerine kurgulanmıştır. İnan Gülen Oarr'ın yapımcılığını üstlendiği televizyon dizisinin başrollerinde ise Gizem Arıkan, Emre Mete Sönmez, Ali Yasin Özegemen, Ayşen İnci, Özgür Özberk, Hasan Ballıktaş ve Cemre Melis Çınar yer almaktadır. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çekilen dizi, ailesinden koparılan küçük Ömer ve ablası bildiği Meryem'in hayata tutunma çabasını anlatmaktadır.

Son Güncelleme: 29.08.2019 17:07
Anahtar Kelimeler:
yeni çıkan yerli diziler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİLSEM Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
BİLSEM Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Takma Tırnak ile Güzellik Ellerinizde
Takma Tırnak ile Güzellik Ellerinizde
Saat Fiyatları
Saat Fiyatları

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim