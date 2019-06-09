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Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!

En son Yasak Elma dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Haktan Pak 50 yaşında dün gece hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Pak'ın vefatının ardından birçok ünlü isim başsağlığı mesajları paylaştı.

Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!

En son Yasak Elma dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Haktan Pak 50 yaşında dün gece hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Pak'ın vefatının ardından birçok ünlü isim başsağlığı mesajları paylaştı.

09 Haziran 2019 Pazar 09:12
Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!

Yasak Elma dizisiyle izleyici karşısına çıkan Haktan Pak, 50 yaşında hayata veda etti. Pak bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Dostu Ali Doğanlı geçtiğimiz ay Pak'ın çoklu organ yetmezliği başladığını ve hastanede olduğunu açıklamıştı.

Pak'ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam. Söz bitti" mesajını paylaştı.

İşte Haktan Pak'ın vefatının ardından dostlarının paylaşımı

  •  2008 de bir film setinde tanışıp arkadaş olduk sonra yıllar boyunca hasbihal ettik... İyi bir adamdı Haktan Pak. Güle oynaya gittiği hastaneden, omuzlarda çıkacak... Güle güle Haktan Abi. Seni seviyorum. (Serdal Genç)
  • İyi ki tanıdım seni huysuz ve tatlı brom.

Birlikte görev ve yol aldığım için hep gurur ve mutluluk duyacağım güzel kardeşim. Mekanın cennet olsun (Janset)

  •  Çoook çok üzgünüm,Allah rahmet eylesin,sana ve tüm sevdiklerine sabırlar dilerim (Dolunay Soysert)

Haktan Pak kimdir?

6 Mayıs 1969 tarihinde doğdu. 2012 yılında Müge Turanlı ile evlendi. Son olarak Yasak Elma dizisiyle izleyici karşısına çıkan Haktan Pak bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 

Pak'ın rol aldığı bazı projeler: Ruhumun Aynası, Krem, Kahve Bahane, Parmaklıklar Ardında, FuatAşk Oyunu, Ferrari Naci, Canın Sağolsun, Yasak Elma

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Son Güncelleme: 09.06.2019 10:16
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ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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