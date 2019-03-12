Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Türkiye'den Google'a Soruşturma!

Türkiye Rekabet Kurumu, arama motoru Google hakkında soruşturma başlattığı açıklaması yapıldı.

Türkiye'den Google'a Soruşturma!

Türkiye Rekabet Kurumu, arama motoru Google hakkında soruşturma başlattığı açıklaması yapıldı.

12 Mart 2019 Salı 18:00
Türkiye'den Google'a Soruşturma!

 Türkiye Rekabet Kurumu, arama motoru Google hakkında soruşturma başlattığı açıklaması yapıldı.Rekabet Kurumu tarafından Dünyaca ünlü arama motoru Google hakkında rekabet soruşturması başlatıldı.

Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama hizmetini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandığı açıklandı.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitler sonucunda soruşturma açılmasına karar verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.03.2019 18:34
Anahtar Kelimeler:
türkiye den google a soruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Gençlerin aşka bakışı araştırıldı
Gençlerin aşka bakışı araştırıldı
Yeni Türk Lirası Banknotları! Modern TL Tasarımları!
Yeni Türk Lirası Banknotları! Modern TL Tasarımları!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim