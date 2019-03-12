Türkiye'den Google'a Soruşturma!

Türkiye Rekabet Kurumu, arama motoru Google hakkında soruşturma başlattığı açıklaması yapıldı.Rekabet Kurumu tarafından Dünyaca ünlü arama motoru Google hakkında rekabet soruşturması başlatıldı.
Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama hizmetini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandığı açıklandı.
Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitler sonucunda soruşturma açılmasına karar verildi.
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