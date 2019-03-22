Türk Hava Yolları dev taşınmaya hazır! Geri sayım başladı!

Dünya havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay gerçekleşiyor. Tüm senaryolar üretildi ve dev taşınma için geri sayım başladı. 5 Nisan 03:00’te başlayıp 45 saat sürecek olan taşınma işlemleri esnasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanında tüm tarifeli uçuşlar 6 Nisan günü 02:00 ile 14:00 saatleri arasında durdurulacak.

Türk Hava Yolları 45 saat içerisinde tam 33 futbol sahası büyüklüğünde ekipman taşıyacak. Adeta aksiyon filmlerini andıracak bu zamanla yarış tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Tüm Dünyaya da örnek olacak bu taşınma ile tamamlandığında Dünyanın en büyüğü olacak olan İstanbul Havalimanının şimdiden ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor.

Taşınma esnasında 47 bin tondan fazla ekipman yollarda olacak. Taşınmayı gerçekleştirecek olan tırlar bu esnada dünyanın çevresini 10 kez dolaşmış kadar yol kat edecek. Yani 400 bin km yol kat edecek olan tırlara 1800 personel eşlik edecek.

THY Genel Müdürü Bilal EKŞİ’nin açıklamalarına göre İstanbul Havalimanı şu ana kadar 300 binden fazla yolcuya ev sahipliği yaptı.

Posta gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin ve THY'nin küresel havacılıktaki yükselişine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak Atatürk Havalimanı–Singapur uçuşunu gerçekleştirecek.