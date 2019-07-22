Geçmiş yıllarda tesettür giyim sektöründe moda kavramından pek bahsetmek söz konusu değildi. Bu sebeple tesettürlü kadınların kombin sıkıntısı çektiği gözlemleniyordu. Ancak Cloche marka tarafından aslında bir ihtiyaca cevap olarak tesettür tunik çeşitleri üretilmeye başlamıştır.

Cloche marka tesettür tunik kategorisinde geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Hem spor hem de klasik şıklık yakalamak isteyenlere yönelik olarak pek çok ürün hazırlanmıştır. Gardırobunuza kaliteli bir tunik eklemek istiyorsanız kesinlikle Cloche marka tercih etmeniz gerekiyor. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bu modeller ile şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

Şifon detaylı ve çiçekli tunikler özellikle yaz aylarında olduğumuz şu dönemde sizlere iyi gelecek. Eşofman tarzında olan tunik modellerini günlük yaşamınızda, spor aktivitelerinde vb. kullanabilirsiniz. Düğün, nişan, davet gibi çeşitli organizasyonlarda da klasik modelleri tercih edebilirsiniz. Ürün çeşitliliğinin yanı sıra Cloche renk anlamında da tüketicileri doyuma ulaştırıyor. Çok farklı renk ve çeşitli aksesuarlar ile süslenmiş modelleri https://www.cloche.com.tr/tesettur-tunik-modelleri bağlantısı üzerinden inceleyebilirsiniz. Ayrıca diğer kategorileri de inceleyerek tuniğinizi kombine edebilirsiniz.