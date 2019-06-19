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Taha Özer’den Defile Gibi Klip: 30 Mankenle Klip Çekti

‘Yerli Dan Bilzerian’ Taha Özer, ikinci single çalışması “Vay Canına”yı yayınladı.

Taha Özer’den Defile Gibi Klip: 30 Mankenle Klip Çekti

‘Yerli Dan Bilzerian’ Taha Özer, ikinci single çalışması “Vay Canına”yı yayınladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 08:26
Taha Özer’den Defile Gibi Klip: 30 Mankenle Klip Çekti

Sosyal medyada 2,5 milyon takipçisi olan Taha Özer, şarkının klibi için 30 mankenle birlikte kamera karşısına geçti.

Kumburgaz sahilinde çekilen ve enerjisi ile yaza yakışan renkli klibin yönetmenliğini Tayfun Burus üstlendi.

Sözü ve Müziği Çağ Paliç‘e, düzenlemesi Caner Tepecik'e ait olan şarkının düzenlemesi ise Barış Büyük’e ait.

Seyhan Müzik etiketiyle yayınlanan “Vay Canına"nın masteringi dünyaca ünlü yıldızların çalıştığı ‘’24-96’’ Almanya ‘da tamamlandı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.06.2019 08:31
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