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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Logosu Değişti!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte logosunu değiştiren bakanlıklar arasına girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Logosu Değişti!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte logosunu değiştiren bakanlıklar arasına girdi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 19:34
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Logosu Değişti!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte logosunu değiştiren bakanlıklar arasına girdi. 

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte  organizasyon yapısı değişen, kalkınma ajanslarını da bünyesine katan, Ar-GE ve İnovasyon hamlelerine yenilerini ekleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının logosu değiştirildi.

OSB’lerin, kalkınma ajanslarının,  teknoparkların ve Ar-Ge merkezlerinin gelişmesi için politikalar belirleyen ve bu politikalar çerçevesinde yeni projelere imza atmakla mükellef olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni dönem için hazırlanan logosuyla hizmetlerine devam edecek.

Yeni logoda ay yıldızın etrafındaki sanayi çarkı ve teknoloji simgesi görselin yanı sıra 16 büyük Türk imparatorluğunu temsil eden 16 yıldız dikkat çekiyor.
 

İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni Logosu;

Son Güncelleme: 12.11.2018 21:34
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sanayi teknoloji bakanlığı nın logosu değişti
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