PTT personel alım ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları...

PTT personel alımları için bekleyiş devam ediyor. Adaylar bir an önce ilanların açıklanmasını bekliyor. Bu bağlamda PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ve ilan yayınlanmadı. Peki, PTT KPSS şartsız 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2019 PTT personel alımı ne zaman? PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür.

PTT PERSONEL ALIMI İÇİN ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

PTT'nin personel alımı ilanları hakkında ardı ardına gelen açıklamalardan ilki PTT çalışanlarının sendikası olan Birlik Haber Sen tarafından yapıldı. İkinci açıklama ise PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapıldı.

Bu açıklamalar sonrasında da vatandaşlar merakla PTT personel alım ilanlarını beklemeye başladı. PTT KPSS şartsız personel alım ilanında ilk açıklamayı yapan Birlik Haber Sen'in açıklamasında, "PTT A.Ş. ile Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz Kurum İdari Kurulu (KİK) Toplantısında personel alımı için çalışma yaptıklarını ve bu yönde planlamalarının olduklarını ifade ettiler. Yetkililerin bu ifadelerini ise sendikamıza bağlı haberleşme kanallarından ilan etmiştik." İfadeleri yer aldı.

PTT 55 BİN PERSONEL ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklama sonrasında PTT yazılı olarak da konu ile ilgili yazılı bilgilendirme yaparak şu açıklamayı yaptı.

"2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz' denildi.

Talep cevabında ise; "Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır" açıklamasına yer verildi. 2019'un sonuna da son 2 ay kalmıştır. Bu noktada PTT'nin 2019 bitmeden bu ilanı yayınlaması muhtemel olup ilerleyen haftalarda bir ilan yayınlanması ya da yeni bir açıklama yapılması beklenmektedir.

ÖNCEKİ PTT PERSONEL ALIMINDA ŞARTLAR NE OLMUŞTU?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

i) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

j) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

k) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

l) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

PTT nedir?

PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur.

Türkiye'nin posta örgütü olan PTT'yi internet ve akıllı telefonlar icat edilmeden önce mektuplarla, ankesörlü ve jetonlu telefonlarla, telgraflarla tanıyoruz. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak bünyesinde büyük değişiklikler yaşanan PTT, 2013 yılında anonim şirket haline getirildi. Makalemize PTT ile ilgili birçok bilgiyi bulabilirsiniz.