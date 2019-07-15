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PTT AŞ’DEN “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ” ÖZEL GÜN ZARFI VE POSTA KARTI

PTT AŞ tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu özel gün zarfı ve pul baskılı posta kartı 15 Temmuz 2019 tarihinde tedavüle çıktı.

PTT AŞ’DEN “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ” ÖZEL GÜN ZARFI VE POSTA KARTI

PTT AŞ tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu özel gün zarfı ve pul baskılı posta kartı 15 Temmuz 2019 tarihinde tedavüle çıktı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:35
PTT AŞ’DEN “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ” ÖZEL GÜN ZARFI VE POSTA KARTI

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu özel gün zarfı ve pul baskılı posta kartı 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında bugün tedavüle sunuldu.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu, içerisinde 3,50 TL bedelli özel gün zarfı (140x210 mm) ve 2 TL bedelli (105x155 mm boyutunda) pul baskılı posta kartının yer alacağı portföy 12,50 TL bedelle PTT İşyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu portföyün satışı ile aynı tarihte “Kızılay PTT Merkez Müdürlüğü İzmir 2 Cd. No:40 Kızılay Çankaya/ANKARA” adresinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15.07.2019 ANKARA” ibareli özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Anahtar Kelimeler:
ptt den temmuz demokrasi milli birlik günü özel gün zarfı posta kartı
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