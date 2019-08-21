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Plaj Modasına Uygun Mayo Modelleri

Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklar bunaltıcı bir hava yarattı. Yıl boyunca çalışan insanlar artık tatil yapmak denize, havuza girmek istiyor.

Plaj Modasına Uygun Mayo Modelleri

Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklar bunaltıcı bir hava yarattı. Yıl boyunca çalışan insanlar artık tatil yapmak denize, havuza girmek istiyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:35
Plaj Modasına Uygun Mayo Modelleri

Plaj Modasına Uygun Mayo Modelleri

Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklar bunaltıcı bir hava yarattı. Yıl boyunca çalışan insanlar artık tatil yapmak denize, havuza girmek istiyor. Tatil yapmaya karar verildiği anda bayanları bir telaş alıyor. Plaj modasına ayak uydurmak için çabalıyor. Mayo modelleri terlik, plaj havlusu derken alış veriş başlıyor. Tatil de başlı başına alış veriş gerektiriyor esasen. Her geçen gün değişen moda, istekler ve ihtiyaçlar alışverişi gerektiriyor.

Mayo Modelleri İle Fark Yaratın

Tarzınızı belirleyin ve harika bir mayo modelleri almaya hazır olun. Seçeceğiniz efsane bir mayo ile plajlar da fark yaratın. Gözler sizin üzerinizde olsun. Rengârenk mayolar, şortlu mayolar, alt üst farklı kombin mayolar, etekli mayolar, straplez mayolar, ipli mayolar her zaman gündemde. Sana nu yaz puantiye, çiçek ve hayvan figürlü mayolar çok moda. Ayrıca yüksek bel şortlu mayolarda son trendler arasında. Mayolarla da kullanılan minik aksesuarlar, boncuk ve paketler de dikkat çekici. Sizde kendi fiziki yapınıza, renk ve model tercihinize göre mayo modelleri seçebilirsiniz. https://www.tutishop.com.tr/mayo sitesine bakın. Harika mayolar sizi bekliyor.

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plaj modasına uygun mayo modelleri
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