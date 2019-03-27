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O İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteorolojiden Kritik Uyarı!

Meteorolojiden önemli uyarı! Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat, Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve kar yağışının etkisi altına girecek.

O İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteorolojiden Kritik Uyarı!

Meteorolojiden önemli uyarı! Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat, Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve kar yağışının etkisi altına girecek.

27 Mart 2019 Çarşamba 08:53
O İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteorolojiden Kritik Uyarı!

Meteorolojiden önemli uyarı! Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat, Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve kar yağışının etkisi altına girecek.

Meteoroloji, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulundu.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRECEK

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat, Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ve 1 Nisan Pazartesi gününe kadar etkisini devam ettireceği öngörülüyor. Cuma ve cumartesi sabah saatlerinde 4-6 santimetre kar örtüsü oluşması bekleniyor.

VATANDAŞLARA, BUZLANMA VE DON UYARISI

Kar yağışıyla gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının da cuma gününden başlayarak hafta sonuna kadar 8-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette, cuma ve cumartesi günleri bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, saatte 30-50 kilometre esmesi bekleniyor.

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