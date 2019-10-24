MSB: Barış Pınarı Harekatı alanında keşif gözetleme yapan unsurlarımıza saldırı oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamaya göre Rasulayn'da keşif-gözetleme yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına YPG'lilerce saldırı düzenlendi.
Saldırıyı resmi Twitter hesabında duyuran bakanlık, şu bilgileri verdi:
"Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir."
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