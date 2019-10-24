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MSB: Barış Pınarı Harekatı alanında keşif gözetleme yapan unsurlarımıza saldırı oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni bir duyuru yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmıştır" bilgisi verildi.

MSB: Barış Pınarı Harekatı alanında keşif gözetleme yapan unsurlarımıza saldırı oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni bir duyuru yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmıştır" bilgisi verildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 16:08
MSB: Barış Pınarı Harekatı alanında keşif gözetleme yapan unsurlarımıza saldırı oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamaya göre Rasulayn'da keşif-gözetleme yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına YPG'lilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıyı resmi Twitter hesabında duyuran bakanlık, şu bilgileri verdi:

"Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir."

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msb barış pınarı harekatı alanında keşif gözetleme yapan unsurlarımıza saldırı oldu
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