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Mayokini Hakkında

Mayokini, şık bir plaj ürünüdür. Akşamüstü plajda bir yere gidebileceğiniz bir üründür ve adından da anlaşıldığı gibi mayo ve bikini birleşmesiyle meydana gelen bir bikini çeşididir.

Mayokini Hakkında

Mayokini, şık bir plaj ürünüdür. Akşamüstü plajda bir yere gidebileceğiniz bir üründür ve adından da anlaşıldığı gibi mayo ve bikini birleşmesiyle meydana gelen bir bikini çeşididir.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:51
Mayokini Hakkında

Mayokini, şık bir plaj ürünüdür. Akşamüstü plajda bir yere gidebileceğiniz bir üründür ve adından da anlaşıldığı gibi mayo ve bikini birleşmesiyle meydana gelen bir bikini çeşididir. Mayodan sıkılan ve bikini giymek istemeyenler için tasarlanmıştır ve mayokini en çok tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. Uygun renk ve modeldeki mayokini ürününü tercih ettiğiniz takdirde siz bile kendinize inanamayıp hayran kalabilirsiniz. Modacıların piyasalara hareket getirip kazançlarını katlamak için ürettikleri mayo ve bikini birleşmesine verilen isimdir. Mayokini yurtdışında ve ülkemizde birçok kadın tarafından kullanılmaktadır ve ünlüler tarafından da tercih görmektedir.

Mayokini Çeşitleri

Bu tipteki ürünler vücuda yapışma özelliğine sahip bu nedenle eğer basen ve göbek bölgenizde kilolarınız varsa tercih etmeniz doğru olmayacaktır. Göğüs altı ve yanında dekolteli olan modelleri de mevcut olan mayokiniler, yazın plajlarda kullanılmak için alıcılarını bekliyor. İplere sahip olan mayokiniler de mevcuttur. Bikiniler gibi mayokinilerde de yüksek bel modası mevcuttur. Mayokini tercihinde bulunmak isteyen kadın, vücudunu iyi tanımalı ve doğru renkte ve bedende bir tercih yapmalıdır. En güzel modelleri görmek isterseniz https://www.dagi.com.tr/kategori/mayokini sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
mayokini
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