Alaska dilinden gelen Kyani kelimesi, güçlü ilaç anlamına gelmektedir. Dirk ve Gayle Powell çiftinini Alaska gezisi sırasında keşfettikleri Alaska yaban mersini ve Alaska somunu üzerine oluşan Kyani, Powell, Taylor ve Hansen adlı 3 komşu ailenin bir araya gelmesi sonucunda kurulmuştur.

Dünya üzerinde 44 ülkede hizmet veren Kyani, sizlere besin takviyesi ve cilt bakım ürünleri sunmaktadır. Satış sistemi olarak network marketing kullanan Kyani firması, kendi kazancının yanı sıra binlerce kişiye de ek kazanç imkanı sunmaktadır. 2005 yılında kurulan Kyani, dünya çapında 13 ofis ile hizmet vermektedir.

Sizlere hem ürün kullanma hem de satış imkanı sunan Kyani, 2008 yılında 2 milyon dolar ciro yapmıştır. Son olarak 2012 yılında 250 milyon dolar ciro yapan bu firma, Your Buisness dergisine de kapak oldu.

Kyani sizlere besin takviyesi olarak; Kyani Sunrise, Kyani Sunset ve Kyani Nitro adlı 3 ürün sunmaktadır. Sağlık üçgeni olarak da bilinen bu ürünlerin yanı sıra cilt bakım ürünleri de bulunmaktadır.

Kyani cilt bakım ürünleri ise Fleuresse Serum, Fleuresse Gece Kremi, Fleuresse Gündüz Kremi, Fleuresse Göz Kremi ve Cleanser temizleme olarak karşınıza çıkmaktadır. İnternet üzerinde orijinal ürün satan sitelerden bu ürünleri temin edebilir, Kyani sitesinden başvuru ile sizde satış sistemine dâhil olabilirsiniz.

Kyani Ürünleri Arasında En Yaygın Olarak Kullanılanlar Hangileridir?

Kyani ürünleri arasında sağlık üçgeni olarak da bilinen Sunset, Sunrise ve Nitro ürünleri popüler olarak kullanılmaktadır. Besin takviyesi alanında yoğun bir hayat yaşayan ve düzenli olarak beslenme alışkanlığı bulunmayan kişilerin imdadına yetişen Kyani, ürünlerinde hiçbir şekilde domuz ve domuz türevleri bulundurmamaktadır.

Sağlıklı bir hayata kavuşabileceğiniz bu ürünler arasında yer alan Sunset, sizlere bol miktarda Omega 3 ve E vitamini desteği sağlamaktadır.

Kyani Sunrise ürününde ise 22 farklı besin özü bulunmakta ve bu maddeler cildinizin kendini fiziksel ve biyolojik olarak yenilemesini sağlamaktadır. Suda çözünen yağ asitleri barındıran bu ürün, tamamen doğaldır. Kyani Nitro ise sizlere Nitro Plus ve Nitro FX olarak 2 farklı şekilde sunulmaktadır. Kyani Nitro FX günlük hayatında çok hareket bulunmayan kişiler için, Nitro Plus ise yoğun bir rutine sahip olan kişiler için önerilmektedir.

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