Günümüz koşullarında bankalar, insan ihtiyaçları açısından çok önem kazandı. Bankaların bu denli önem kazanması şüphesiz müşterilerine ekonomik olarak sağladıkları fırsatlar ve kolaylıklardan gelmektedir. Bankaların sağladıkları kolaylık ya da fırsatların başında Kredi gelir. Kredi kendi nezdinde insanların ihtiyaçlarına göre belli sınıflandırmaları bulunan, ileride faizli bir şekilde geri ödenmesi zorunlu kılınan bir tür borç aktivitesidir.

Şuanda halihazırda birçok insanın kredisi bulunur ve doğru orantılı bir şekilde de kredi borcu bulunmaktadır. Nitekim günümüzde sık karşılaşılan banka müşterilerinin kredi borcumu ödemezsem ne olur sorusu her alanda mevcuttur. Ülkemizde neredeyse her on insandan birinin kredi borcu bulunmaktadır. Kredi borcu insanlara da hem Yasal hem de ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşatmaktadır. Kredilerin en büyük handikapları arasında faiz miktarının çok bulunmasıdır. Faiz miktarının yanında da faiz çeşitliliği boldur. Bu da kredi borcumu ödeyemiyorum diyen insanların en çok şikayetçi oldukları durumdur. Çekilen bir miktar paranın gelecekte iki ya da üç katını ödemek kredi faizleri sonucunda mümkün bulunan bir olasılıktır. Nitekim borcunu ödeyemeyen insanların çoğu faiz borçlarına yetişememesindendir.

Kredi Borçlarının insanlara hem maddi hem de manevi zararları oluşabilir. Haciz ve hapis cezasına çaptırılmak bunun en büyük örneklerindendir.

Kredi Borcu Ödenmemesinin Belli Başlı Sorunları

Krediler alınırken belirtilen faiz oranları hep dikkati çekmiştir. Nitekim kredi borcu biriken ve ödemeye yetişmeyen insanların kredi borcumu ödeyemiyorum gibi bir çok söylemi vardır.

-Belirtildiği üzere kredi borçlarının en büyük handikaplarından birisi de uygulanan faiz oranıdır. Bankaların kredi borçlarına uyguladıkları faizler tek seferlikte değildir. Bu bağlamda faize faiz uygulayan bankalar da bulunur. Bu da borç miktarını yükseltebilme tehlikesine sahiptir. Bu faizler Gecikme faizi, Ceza faizi gibi birçok kaidelerden oluşur.

-Haciz edilme problemi.

Günümüzde örneği fazla olan ve günden güne de sayısı artan bir ceza sistemidir. Bununla beraber haciz cezası bir kredi müşterisini evinden, arabasından ya da maddi değerde bulunan birçok eşyasından edebilir.

-Yasal İşlemler

Kredi borcunu bankanın ilk üç ay içerisinde yaptığı tüm uyarı ve söylemlere karşı ödemeyen bir kişiye, bankanın yaptırım yapma yetkisi bulunmaktadır. Yaptırımlar yasal işleme dökülür ve kişi hakkında yasal işlemlere başlanır. Kredi sahiplerinin kredi borcumu ödemezsem ne olur şeklindeki sitemleri yukarıda belirtilen koşullara yaptırımlar, uyarılar ya da cezai işlemler uygulanır.

Ayrıca, kredi borcunu ödeyemeyen birinin Kredi Notu da bankası tarafından düşürülmektedir. Kredi notu kişinin, Merkez bankası bünyesinde kara listeye girebilme tehlikesine sebep olabilir. Kredi notu düşük olan bir müşteriye ihtiyaç halinde bile bankalar kredi sağlamamaktadır.