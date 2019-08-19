Kibarlı Reishi Mantarı Nasıl Kullanılır?

Çin’de 2000'den fazla yıldır kullanılan mantar türleri arasında yer alan reishi mantarı, en popüler mucizevi ürünler arasında yer almaktadır. Acı bir tada sahip olan reishi mantarı, toz veya suda eritilerek kullanılabilmektedir.

Günümüzde kozmetik alanından sağlığa kadar birçok farklı alanda kullanılan bu mantar türü, besin takviyesi olarak da karşınıza çıkmaktadır. Birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen bu ürün, içerisinde beta-glukan ve antioksidan içermektedir. Kibarlı ürünleri arasında da yerini alan Kibarlı reishi mantarı, sizlere gıda takviyesi olarak sunulmaktadır.

Dr.Mustafa Eraslan ve kibarlı uzmanları tarafından üretilen Kibarlı reishi mantarı, bir ilaç değildir. 1963 yılında İstanbul'da doğan Mustafa Eraslan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Kibarlı ürünlerinin oluşumunda rol oynayan Eraslan, bitkisel takviyeler üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Patentli, doğal ve bitkisel bir gıda takviyesi olan Kibarlı reishi mantarı içerisinde kimyasal veya sentetik bir madde barındırmamaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık İşleri Müdürlüğü tarafından onaylı olan ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilen Kibarlı reishi mantarını, yetkili satış noktalarından temin edebilirsiniz.

Reishi Mantarı İçeriği

Kibarlı reishi mantarı ürün içeriğinde; reishi mantarı ekstresi, maitake mantarı ekstresi, shiitake mantarı ekstresi, astaksantin gibi maddeleri barındırmaktadır. Tamamen doğal bir şekilde sizlere sunulan Kibarlı reishi mantarı içerisinde 90 tablet bulunan bir kutu içerisinde satılmaktadır. 12 yaş altı kişilerde ayrıca hamile ve emziren bayanlarda kullanılması önerilmeyen Kibarlı reishi mantarı, serin ve kuru bir yerde saklamanız gerekmektedir.

Yetkili satış merkezleri üzerinden orijinal ürünleri almaya özen göstermeniz gerekmektedir. Bunun için bandrolü bulunan, güvenlik bantlı ve hologram bulunan ürünleri almaya özen göstermelisiniz. Domuz katkı maddesi, gluten veya et ürünü gibi hiçbir yabancı madde barındırmayan kibarlı ürünleri en az 2 yıl kullanım ömrüne sahiptir.