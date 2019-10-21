Karın germe ameliyatından en iyi sonucu almak için bilmeniz gereken 8 önemli husus

En çok merak edilen estetik ameliyatlardan birisi karın germe operasyonu. Özellikle doğum sonrası kadınların kabuslarından biri olan karın derisinde gevşeme ve sarkma, çok kilo alıp veren erkekleri de mutsuz ediyor. Estetik cerrahi uzmanı Op. Dr. Defne Erkara karın germe ameliyatı ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli hususları anlattı.

Gevşemiş ve sarkmış karın derisini spor veya başka bir yolla düzeltmek mümkün değildir. Bu sorun sadece görsel rahatsızlık vermez, aynı zamanda hareket kısıtlılığına yol açarak rahat spor yapmaya hatta bazı günlük işlere de engel olur. Ciddi ve önemli bir ameliyat olduğu için bazı önemli hususlara dikkat etmek şarttır.

Ameliyatla ilgili dikkat edilmesi gereken ve çok sorulan soruları birlikte cevaplayalım:

Karın germe için uygun muyum? İlk sırada sorulacak soru bu olmalı. Çünkü hala fazla kiloya sahip kişilere yapılacak karın germe ameliyatı hem riskli olacak hem de pek işe yaramayacaktır. Çatlaklar gidecek mi? Kilo alımı veya doğum neticesi karın derisi genişleyince deride ister istemez bazı çatlaklar meydana gelmektedir. Maalesef bu çatlakların henüz tam bir tedavisi yok. Ama karın germe ameliyatı esnasında göbek altındaki tüm deriyi aldığımız için, deriyle birlikte çatlaklar da alınmış olur. Ancak göbek deliği üzerindeki çatlaklar kalacaktır. İz ne olacak? Maalesef izsiz ameliyat olmaz. Ancak estetik cerrahi, mümkün olan en az izi, vücut kıvrımlarına da saklayarak sağlar. Karın germe ameliyatında sezaryen ameliyat izinin biraz daha uzunu bir iz kalır. Ancak 6 ay içinde bu iz beyazlayarak ince bir çizgi halini alır ve iç çamaşırın içinde kaldığı için dışarıdan belli olmaz. Beraberinde liposuction gerekecek mi? Göbek alt kısmındaki yağlar karın derisiyle birlikte alınır. Ancak göbek üstünde veya belde yağ birikimi varsa tabi ki bunların liposuctionla alınması gerekir. Ne kadar işimden uzak kalacağım? İlk birkaç gün için günlük işleri yapmanıza yardım edecek birine ihtiyacınız olacak. Ayrıca, 1 ay kadar ağır bir şey kaldırmamanızı tavsiye ediyoruz. Masa başı iş yapıyorsanız 1 hafta sonra işe dönebilirsiniz ama ağır iş ve spor yapanlar en 15 gün, mümkünse 1 ay dikkat etmeli. Riskleri neler? Klasik ameliyat risklerini saymazsak karın germe ameliyatının kanama, morluk veya ağrı dışında en önemli riski enfeksiyondur. Ameliyatta doktorun dikkati şart olduğu gibi ameliyat sonrası hastanın da temel hijyen konuları haricinde doktorun tavsiyelerine tam olarak uyması beklenir. Ameliyat olacağınız doktoru seçme: Bu konuda tecrübeli bir plastik cerrah seçmeniz gerekir. En iyisi birkaç doktor ile görüştükten sonra sizi anlayan, güven veren ve ameliyat sonrası olabilecek aksiliklerde de sizin yanınızda olacağına inandığınız bir doktorla yola çıkmanızda yarar var. Ameliyat sonrası yapılacaklar: İlaçlarınızı düzenli kullanmanız şarttır. Şahsi temizlik ve yara bölgesinin temiz tutulması çok önemli. Kontrollerinize mutlaka gitmelisiniz. Zaten doktorunuz gereken herşeyi size söyleyecektir.

Sonuç olarak; karın germe ameliyatı temelde estetik amaçla yapılır. Ancak sağlık ve günlük hayat konforu açısından da yapılması gerekli operasyonlardan biridir. Çünkü karındaki gevşek deri hareket kısıtlılığına yol açarak yaşam kalitesini düşürür.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için Op. Dr. Defne Erkara'nın https://www.defneerkara.com/vucut-estetik-ameliyati/karin-germe-ameliyati.html sayfasına başvurabilirsiniz.