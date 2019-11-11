Kanada’da Çalışarak Eğitim Alma Fırsatı Öğrencileri Bekliyor!

Dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birisine sahip olan Kanada’da her yıl, birçok ülkeden öğrencinin tercihi olmaktadır. Her yaş grubundan öğrenciye yönelik eğitim programları mevcuttur. Eğitim programları planlanırken öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaktadır.

Kanada Sertifika Programları

Kanada sertifika programları, alanında uzmanlaşmak isteyen, üniversite ve kolejlerin bünyesinde eğitim imkanı sağlayan uzun süreli eğitim programlarıdır. Özellikle belli bir alanda yükselmek ve kariyer sahibi olmak isteyen öğrencilerin en sık tercih ettiği programlar arasındadır.

Özellikle Kanada 2 yıllık sertifika programları oldukça sık tercih edilmektedir. 1 aydan başlayan sürelerle Kanada sertifika programlarında öğrencilere eğitim imkanı sunulmaktadır.

Kanada Sertifika Programı Katılımcıları Haftada 20 Saat Çalışabilir!

Kanada eğitim programlarının öğrencilere sağladığı en önemli avantajlardan biriside eğitim süresince yarım zamanlı, eğitim sonrasında tam zamanlı izni, sürecin sonunda Kanada Göçmenlik hakkı sunuyor olmasıdır. Kanada sertifika programlarına katılım sağlayan öğrencilere sunulan en büyük avantaj şüphesiz çalışma iznidir.

Kanada Sertifika Programları hakkında detaylı bilgiye Kanada Kültür Merkezi aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Kanada Yüksek Lisans Programları

Kanada’da en sık tercih edilen eğitim programlarından biriside şüphesiz Kanada Yüksek Lisans programlarıdır. Kanada Yüksek Lisans programları ikiye ayrılmaktadır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları öğrencilere benzersiz eğitim deneyimleri sunmaktadır.

Kanada yüksek lisans programlarına katılım sağlayan öğrencilere sunulan en önemli avantajlardan biriside şüphesiz Eğitim Süresince Yarım Zamanlı, Eğitim Sonrasında Tam Zamanlı ve Sürecin Sonunda Göçmenlik hakkı tanınıyor olmasıdır.

Kanada Yüksek Lisans Fiyatları Ne Kadar ?

Kanada yüksek lisans fiyatlarını etkileyen en önemli faktör katılmak istediğiniz programın türüdür. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kanada Tezsiz Yüksek Lisans fiyatları ortalama olarak 12.000 CAD ile 15.000 CAD arasındayken,

Kanada Tezli yüksek lisans fiyatları ortalama 13.000 CAD ile 20.000 CAD arasındadır.

Elbette katılmak istediğiniz program türü gibi birçok faktör daha eğitim maliyetlerini etkilemektedir.

Kanada Yaz Okulları

Eğer öğrencilerimizin yaz aylarını verimli ve İngilizce öğrenerek geçirmesini istiyorsanız en iyi tercihlerden biriside Kanada yaz okulu programlarıdır.

Kanada yaz okulları süresince öğrenciler İngilizce başta olmak üzere birçok farklı alanda eğitim alacak, şehir turlarına katılarak unutulmaz tecrübeler edinebilecekler.

Programlar çoğunluklu 9-15 yaş arasındaki öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Öğrenciler 2-4 hafta arasında Kanada’nın en seçkin okullarında ve dünyanın sayılı üniversitelerinde Kanada yaz okulları programlarına katılım sağlayabilirler. Kanada yaz okulları hakkında bilgi almak için Kanada Kültür Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.